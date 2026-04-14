ATP Monaco 2026, Luciano Darderi piega Zhang in tre set ed accede al secondo turno

Esordio vincente, seppur con qualche patema, per Luciano Darderi, accreditato della testa di serie numero 6, nell’ATP 500 di Monaco di Baviera, in Germania: l’azzurro piega in tre set il cinese Zhang Zhizhen, in tabellone grazie al ranking protetto, battuto con lo score di 7-6 (5) 3-6 6-1 in due ore e nove minuti di gioco. Per il tennista italiano al secondo turno sulla terra battuta bavarese ci sarà il vincente del match tra la wild card tedesca Justin Engel ed il ceco Vit Kopriva.

Nel primo set l’azzurro non sfrutta tre break point nel secondo game, e poi nel terzo è lui a cedere la battuta. Darderi trova l’immediato controbreak nel quarto gioco, poi nel nono game deve annullare la palla break che avrebbe mandato il cinese a servire per il set, ma si salva. Si va al tiebreak, dove Darderi dall’1-1 allunga sul 4-1, per poi procurarsi tre set point sul 6-3. Il terzo, col servizio a disposizione, è quello buono per incamerare il parziale sul 7-6 (5) dopo 52 minuti.

Nella seconda frazione l’inizio è dei migliori per l’azzurro, che opera il break a zero in avvio, allungando poi subito sul 2-0. Il cinese non molla e nel quarto gioco arriva il controbreak a quindici, ma il momento di difficoltà di Darderi si prolunga, con Zhang che strappa la battuta all’azzurro anche nel sesto game, ai vantaggi, ed infila cinque game consecutivi, portandosi sul 5-2. Darderi resta aggrappato alla partita e poi nel nono game ha due opportunità di controbreak, ma non le sfrutta. Zhang al primo set point, invece, riequilibra il match col 6-3 in 42 minuti.

Nella partita decisiva Darderi tiene la battuta a quindici in avvio e poi nel secondo game piazza il break ai vantaggi, portandosi poi sul 3-0 non pesante. L’azzurro non converte la palla per il 4-0, ma nel quinto game conferma il break senza problemi, allungando sul 4-1. Nel sesto gioco l’italiano strappa nuovamente la battuta al cinese e vola sul 5-1, chiudendo i conti poi sul 6-1 in soli 35′.

Le statistiche premiano l’azzurro, che vince 98 punti contro gli 85 dell’avversario, mettendo a segno meno vincenti, 28-46, ma contenendo di gran lunga il numero dei gratuiti, 24-44. Darderi sfrutta 4 delle 11 palle break avute a disposizione e ne cancella 3 delle 6 concesse, facendo la differenza con la seconda di servizio, con la quale ottiene il 61% dei punti, contro il deficitario 37% di Zhang.