Sfuma il sorpasso di Luciano Darderi, Lorenzo Musetti si salva: il ranking ATP dopo l’eliminazione al Roland Garrops

Luciano Darderi ha fallito il grande esame di maturità, venendo sconfitto dall’argentino Francisco Comesana al secondo turno del Roland Garros 2026: il tennista italiano è sempre stato costretto a inseguire sulla terra rossa di Parigi e ha capitolato al quinto set, salutando così prematuramente il secondo Slam della stagione. Si trattava di un’occasione importante per la testa di serie numero 14 del tabellone, che aveva tutte le carte in regola per farsi strada dopo aver raggiunto la semifinale agli Internazionali d’Italia e i quarti di finale del torneo ATP 500 di Amburgo nelle ultime settimane.

Il 24enne aveva un’occasione d’oro per superare Lorenzo Musetti nel ranking ATP: il toscano è fermo in 16ma posizione virtuale con 2.315 punti e non sta giocando sul mattone tritato della capitale francese a causa di un infortunio, Darderi è 17mo virtuale con 2.300 punti e in caso di successo avrebbe operato il sorpasso. Luciano Darderi si sarebbe issato virtualmente in 13ma piazza con 2.350 punti, scavalcando anche Flavio Cobolli, atteso dal terzo turno al Roland Garros.

Si ferma la sua scalata della graduatoria e ora potrebbe subire il sorpasso da parte dello statunitense Learner Tien (se vincerà il prossimo incontro), mentre sarà più complesso il sorpasso da parte del francese Arthur Rinderknech (1.776), dell’argentino Francisco Cerundolo (1.660) e degli statunitensi Tommy Paul (1.645) e Frances Tiafoe (1.605). Luciano Darderi resta il numero 4 d’Italia alle spalle di Jannik Sinner (numero 1), Flavio Cobolli (numero 13 virtuale) e Lorenzo Musetti.