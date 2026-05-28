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LIVE Darderi-Comesana 6-7, Roland Garros 2026 in DIRETTA: l’azzurro perde un primo set che aveva due volte in mano
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40-40 Vantaggi, risposta molto profonda di Comesana che sorprende Darderi. Poi altro tocco vincente.
40-30 Con il dritto l’argentino.
40-15 Stecca la risposta Comesana.
30-15 Servizio vincente.
15-15 Riga in risposta di Comesana.
15-0 Parte bene Luciano nel 2° set.
Si attende che l’acqua si asciughi, ne è stata data troppa.
Darderi-Comesana 6-7(5)! Servizio e dritto. Un primo set in cui l’azzurro aveva subito brekkato, lo perde dal 3-1 sopra al tie break.
5-6 Vince anche questo punto Darderi, ora però c’è da sperare che non entri la prima.
4-6 Annulla il primo con la bella volèe l’italo argentino.
3-6 Sotto la rete il rovescio. Quinto punto di fila. Primo set che se ne va probabilmente così.
3-5 Prima vincente.
3-4 Niente, terzo punto di fila e ancora con la volèe smorzata vincente Comesana. Al volo da metà campo, cosa ha fatto!
3-3 Et voilà, lo dicevamo. Dritto anomalo vincente Comesana. Parità!
3-2 Non trema questa volta al momento di incidere di rovescio.
3-1 Lungo il rovescio di Comesana!!! Mini break che però sposta poco in un match del genere.
2-1 Sbaglia la palla corta Comesana.
1-1 Restituisce il favore Darderi con l’errore di dritto dopo il servizio.
1-0 Doppio fallo Comesana!
6-6 TIE-BREAK!
40-15 Rosicchia un punto Comesana.
40-0 Stecca il recupero di dritto Comesana.
30-0 Bel recupero fintato di Darderi.
15-0 Servizio in kick vincente.
6-5 Esce alla grande Comesana.
40-30 Con la prima e la smorzata Comesana.
30-30 Doppio fallo.
30-15 Arriva sulla smorzata ma non fa nulla con il recupero Darderi.
15-15 Gratuito di dritto Comesana.
15-0 Prima vincente Comesana.
5-5 Passante nei piedi e gioco Darderi, che paura!
A-40 Bello l’inside in dell’azzurro. Non tira in campo la difesa Comesana.
40-40 Con il dritto partendo dalla risposta Comesana.
A-40 Muove in cross alla grande con il dritto il gioco Luciano.
40-40 Rovescio lungo Darderi.
40-30 Brutto errore di Darderi di rovescio.
40-15 Servizio, dritto non incisivo, ma gratuito di dritto di Comesana.
30-15 Gratuito di dritto Comesana.
15-15 Torna a fare un punto Darderi con la smorzata vincente.
0-15 Con il dritto fa malissimo ancora Comesana.
4-5 In un amen Comesana.
40-0 Servizio e smash.
30-0 Prima vincente.
15-0 Servizio e dritto.
40-40 A segno la smorzata e allora c’è il contro break.
30-40 Si ferma in rete il rovescio di Comesana.
15-40 Gratuito di dritto dopo il servizio.
15-30 Sbaglia la risposta di dritto Comesana.
0-30 Mette sulla riga un comodo dritto l’argentino.
0-15 Rimbalza male la pallina e a farne le spese è Darderi.
4-3 Tiene la battuta Comesana.
40-30 Prima vincente.
30-30 Servizio, mancata chiusura e volèe bassa a segno Comesana.
15-30 Non risponde di rovescioLuciano.
0-30 Gratuito di rovescio.
0-15 Fuori il passante di rovescio da lontanissimo dell’argentino.
4-2 Tiene la battuta e prosegue la corsa di testa Luciano.
40-30 Con il dritto carico Comesana.
40-15 Fuori il dritto dopo il servizio.
40-0 Slice, dritto, volèe smorzata.
30-0 Servizio vincente.
15-0 Servizio vincente Darderi.
3-2 Ace.
40-0 Non risponde di dritto Luciano
30-0 Servizio e dritto.
15-0 Sbaglia di rovescio Darderi.
3-1 Tiene la battuta Darderi.
40-30 Con il dritto ‘Cisco‘ come viene incitato dagli spalti.
40-15 Super scambio di Darderi che inchioda Comesana sul lato sinistro e poi, quando il rivale cambia lungoriga, lo colpisce in cross!
30-15 In campo il pallonetto al volo dell’albiceleste.
30-0 Sbaglia di rovescio Comesana.
15-0 Smash contro sole a segno per Darderi.
2-1 Tiene la battuta Comesana e accorcia le distanze. Darderi ha brekkato però in apertura di match!
Nella quarta giornata di tennis a Parigi nel secondo Slam stagionale Luciano DARDERI e Francisco COMESANA si sfidano per un posto nei sedicesimi di finale del Roland Garros 2026