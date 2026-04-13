ATP Barcellona 2026: Draper, ritorno e ritiro contro Etcheverry. Avanti Norrie e Jodar

Si chiude la prima giornata dell’ATP 500 di Barcellona, uno dei tornei dalla maggiore storia nel circuito mondiale e in particolar modo della stagione su terra rossa. La notizia principale di oggi riguarda Jack Draper, con il britannico costretto a fermarsi per ritiro contro Tomas Martin Etcheverry quando l’argentino aveva ormai ribaltato il match. Per Draper ancora problemi a un ginocchio e, in generale, un fisico che non smette di essergli nemico.

A questo punto per Etcheverry sfida ruspante da terra rossa contro il portoghese Nuno Borges (che, a onor del vero, non è quel che si dice uno solo da terra, anzi). Per il lusitano 6-3 6-4 su uno dei principali odiatori del rosso del circuito, il francese Adrian Mannarino. Nella parte alta avanti anche il serbo Hamad Medjedovic, dalle qualificazioni al secondo turno contro l’argentino Marco Trungelliti, lucky loser in questa fattispecie.

Nella parte bassa, invece, combattutissima la sfida quasi old style tra Cameron Norrie e Stan Wawrinka, con il britannico a prevalere dopo oltre due ore e mezza di lotta. Sfiderà il qualificato americano Ethan Quinn, vincitore del derby con Reilly Opelka, mentre sempre in basso è Rafael Jodar che emerge bene dalla sfida tutta iberica con Jaume Munar, letteralmente dominata.

Si sa già chi sarà l’avversario di Lorenzo Musetti al secondo turno, qualora il toscano dovesse battere l’iberico Martin Landaluce: si tratta di Corentin Moutet. Il funambolico francese supera con un doppio 6-4 il peruviano Ignacio Buse, non meno pericoloso per le sue ottime doti sul rosso. Domani anche il debutto di Lorenzo Sonego contro l’ulteriore spagnolo Pedro Martinez, nonché il via anche del torneo per Carlos Alcaraz.

RISULTATI ATP BARCELLONA 2026 OGGI

Medjedovic (SRB) [Q]-Trungelliti (ARG) [LL] 7-5 6-4

Borges (POR)-Mannarino (FRA) 6-3 6-4

Etcheverry (ARG)-Draper (GBR) [8] 3-6 6-3 4-1

Norrie (GBR) [7]-Wawrinka (SUI) [WC] 6-4 6-7(5) 6-4

Quinn (USA) [Q]-Opelka (USA) 7-5 7-6(7)

Jodar (ESP) [WC]-Munar (ESP) 6-1 6-2

Moutet (FRA)-Buse (PER) 6-4 6-4