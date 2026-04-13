Dove vedere in tv Sonego-Martinez, ATP Barcellona 2026: orario, programma, streaming

Oltre a Lorenzo Musetti, anche l’unico altro azzurro in gara Lorenzo Sonego comincerà il suo cammino nel tabellone principale dell’ATP 500 di Barcellona 2026 sfidando al debutto il qualificato spagnolo Pedro Martinez. Un match tutt’altro che banale per il torinese, al rientro dopo un lungo stop causato da un problema al polso che lo ha tenuto ai box per quasi tre mesi.

Il trentenne italiano non gioca una partita ufficiale dal 22 gennaio, quando perse in tre set il derby con l’amico Musetti al secondo turno degli Australian Open, ed in questo periodo di pausa è sceso al 66° posto della classifica mondiale. Ranking deficitario al momento anche per Martinez (che ha battuto Carreño Busta e Trungelliti nelle qualificazioni), attualmente 125° ma capace di spingersi in passato fino alla 36ma piazza.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming di Sonego-Martinez, valevole come primo atto dell’ATP 500 di Barcellona. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis o Sky Sport Mix; in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SONEGO-MARTINEZ ATP BARCELLONA 2026

Martedì 14 aprile

Pista Andres Gimeno – Inizio alle ore 11.00

Lorenzo Sonego vs Pedro Martinez

PROGRAMMA SONEGO-MARTINEZ ATP BARCELLONA 2026: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis o Sky Sport Mix.

Diretta streaming: Sky Go, NOW e Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.