Dove vedere in tv Cobolli-Dedura, ATP Monaco 2026: orario, programma, streaming

Obiettivo semifinale non impossibile sulla terra battuta bavarese per Flavio Cobolli, che comincia domani il suo percorso nell’ATP 500 di Monaco 2026 affrontando al primo turno il qualificato tedesco Diego Dedura. Chance importante tabellone alla mano per il tennista romano, accreditato della quarta testa di serie e chiamato ad un cambio di passo dopo le prestazioni sottotono della scorsa settimana a Montecarlo.

Il numero 3 d’Italia era uscito di scena al secondo turno nel Principato venendo travolto dall’emergente belga Alexander Blockx, quindi dovrà sicuramente alzare l’asticella nei prossimi giorni per vincere qualche partita e macinare punti importanti nel ranking mondiale in vista di Roma e Parigi. Cobolli se la vedrà al debutto con il diciottenne Dedura, proveniente dalle qualificazioni e n.258 della classifica mondiale.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming di Cobolli-Dedura, valevole come primo turno dell’ATP 500 di Monaco. L’evento verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis o Sky Sport Mix; in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO COBOLLI-DEDURA ATP MONACO 2026

Martedì 14 aprile

Court 1 – Inizio alle ore 11.00

T. Griekspoor vs D. Shapovalov

A seguire

Flavio Cobolli vs Diego Dedura

PROGRAMMA COBOLLI-DEDURA ATP MONACO 2026: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis o Sky Sport Mix.

Diretta streaming: Sky Go, NOW e Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.