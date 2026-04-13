ATP Monaco 2026, debutto vincente per Ben Shelton e Francisco Cerundolo

Sono sei match di primo turno a caratterizzare la giornata inaugurale del torneo ATP di Monaco. Rispettano il pronostico favorevole della vigilia e debuttano con l’attesa vittoria che li proietta agli ottavi di finale lo statunitense Ben Shelton e l’argentino Francisco Cerundolo.

L’americano Ben Shelton, testa di serie numero due e finalista dello scorso anno, doma il connazionale Emilio Nava, numero 112 ATP, 7-6(4) 3-6 6-3 in due ore e otto minuti. L’argentino Francisco Cerundolo, testa di serie numero 5, travolge il lucky loser indiano Sumit Nagal, subentrato in tabellone dopo il forfait di Jan-Lennard Struff, 6-2 6-2 in un’ora e ventuno minuti.

Il francese Arthur Rinderknech, testa di serie numero sette, piega lo statunitense Alex Michelsen, numero 36 del ranking, 6-3 6-3 in un’ora e quarantatré minuti. L’olandese Botic van de Zandschulp, numero 49 ATP, regola il qualificato svizzero Marc Huesler 7-6(7) 6-3 in un’ora e cinquantadue minuti. Il neerlandese, dopo aver annullato un set point, chiude il tie-break alla quarta opportunità e nel secondo parziale prende il largo sul 2-2 con il decisivo parziale di 4-1 con cui chiude i conti per il 6-3.

Il canadese Gabriel Diallo, numero 37 del ranking, domina il qualificato ucraino Vitaliy Sachko 6-1 6-2 in un’ora e diciassette minuti. In chiusura di giornata il belga Alexander Blockx, giustiziere di Cobolli a Montecarlo, regola il tedesco Yannick Hanfmann 7-6(2) 6-2 in un’ora e trenta minuti.