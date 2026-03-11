Zeren Spor Ankara-Conegliano oggi, Champions League volley femminile 2026: orario, tv, programma, streaming

La A. Carraro Prosecco Doc Conegliano torna in Turchia per iniziare il doppio confronto dei quarti di finale di Champions League femminile contro lo Zeren Spor Ankara, in una sfida che riporta di fronte due squadre che si sono già incontrate nella fase a gironi. Il primo atto si gioca proprio ad Ankara e rappresenta un passaggio fondamentale verso la Final Four per le campionesse d’Italia, chiamate a ribadire la propria forza dopo il cammino dominante nella prima fase del torneo.

Nel girone D la squadra veneta ha confermato tutto il proprio valore, chiudendo al primo posto con sei vittorie su sei partite e 17 punti, davanti proprio allo Zeren Spor, secondo con 13 punti, mentre Dresdner SC e ŁKS Commercecon Łódź sono rimaste più distanti in classifica. Il percorso europeo delle gialloblù è stato praticamente impeccabile: l’unico momento di difficoltà è arrivato proprio nella prima sfida contro Ankara, quando la formazione turca riuscì a portare la partita al quinto set prima di arrendersi 3-2 al termine di una gara combattuta. Quella rimane anche la partita più equilibrata tra le due squadre, perché nel match di ritorno disputato in Turchia la formazione guidata da Daniele Santarelli ha imposto il proprio ritmo vincendo con un netto 3-0, evidenziando il divario tecnico emerso nel corso della fase a gironi. Conegliano ha poi completato il proprio cammino senza particolari difficoltà, concedendo soltanto un set nelle restanti partite e confermandosi tra le principali pretendenti al titolo europeo.

Lo Zeren Spor Ankara, tuttavia, arriva a questo appuntamento con una squadra più matura rispetto a quella affrontata nella prima fase. Nel campionato turco il club della capitale occupa attualmente il terzo posto, con 20 vittorie e 5 sconfitte, alle spalle delle corazzate VakifBank e Fenerbahce, ma davanti a un’altra big del volley europeo come Eczacibasi. Numeri che testimoniano il livello altissimo della Sultanlar Ligi e la crescita di una formazione ormai stabilmente competitiva. La trasferta di Ankara rappresenta quindi un impegno tutt’altro che semplice per Conegliano. Le venete arrivano all’appuntamento forti della loro esperienza internazionale e di una rosa profondissima, costruita per competere fino in fondo in tutte le competizioni. Dall’altra parte lo Zeren proverà a sfruttare il sostegno del proprio pubblico e l’intensità di un gioco molto aggressivo per provare a costruire un risultato utile in vista del ritorno.

I precedenti del girone indicano Conegliano come favorita, ma nei quarti di finale ogni dettaglio può risultare decisivo. L’obiettivo delle campionesse d’Italia è chiaro: ottenere un risultato positivo in Turchia per mettere un primo mattone sulla qualificazione alla Final Four di Champions League. Nel roster dello Zeren Spor spiccano diversi nomi conosciuti anche nel panorama internazionale. In regia c’è l’ex azzurra Ofelia Malinov, rientrata recentemente dopo un infortunio, affiancata dalle giovani palleggiatrici turche Eylul Karadas e Nisa Nur Yilmaz. Nel ruolo di opposto trovano spazio la russa Anna Lazareva, arrivata dal Kuzeyboru, e la serba Brankica Mihajlovic, atleta di grande esperienza con un passato anche nel campionato italiano con la maglia di Monza. Il reparto delle schiacciatrici comprende la turca Şeyma Ercan Küçükaslan, la giovane russa Svetlana Gatina, la serba Aleksandra Uzelac e la turca Saliha Sahin. Al centro della rete agiscono invece Kubra Akman, Beyza Arici, la serba Maja Aleksic – ex Vallefoglia e Novara – e Janset Cemre Erkul. A guidare la seconda linea ci sono infine i liberi Ozlem Alkan e Ceren Onal, punti di riferimento del sistema difensivo della squadra turca.

Il fischio d’inizio è in programma al TVF Ziraat Bankkart Volleyball Hall di Ankara mercoledì 11 marzo con inizio alle 18.00. La partita sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma a pagamento Sky sul canale Sky Sport Max (206 della piattaforma Sky), mentre è prevista la diretta streaming su Dazn (visibile saltuariamente anche sul canale 214 di Sky), su Now Tv, su Sky Go e su Eurovolley tv. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Zeren Spor Ankara e A. Carraro Prosecco Doc Conegliano.

A CHE ORA LA CHAMPIONS LEAGUE DI VOLLEY FEMMINILE

Mercoledì 11 marzo – TVF Ziraat Bankkart Volleyball Hall di Ankara

Ore 18.00 Zeren Spor Ankara vs A. Carraro Prosecco Doc Conegliano

PROGRAMMA CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY FEMMINILE 2025-2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Max (206 della piattaforma Sky)

Diretta streaming: Dazn, Now Tv, Sky Go e su Eurovolley tv (eurovolley.tv)

Diretta Live testuale: OA Sport.