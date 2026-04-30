Su che canale vedere in tv Scandicci-Eczacibasi Istanbul, Champions League volley femminile 2026: orario, programma, streaming

La Final Four di Champions League femminile 2026 propone nella seconda semifinale un incrocio dal grande valore tecnico tra Savino Del Bene Scandicci ed Eczacibasi Istanbul, due squadre costruite per arrivare fino in fondo e ora divise da una sola partita dalla finale. Una sfida che mette a confronto le campionesse del mondo e una delle realtà più competitive del panorama turco, in un contesto che non concede margine di errore.

Si gioca sabato 2 maggio alle ore 19.00 alla Ülker Sports and Event Hall di Istanbul, sede dell’atto conclusivo della competizione. Un ambiente che si preannuncia caldo e coinvolgente, con la formazione turca che potrà contare su una spinta importante dagli spalti, mentre Scandicci dovrà fare leva sull’esperienza maturata negli ultimi anni nelle grandi manifestazioni internazionali.

La squadra toscana arriva a questo appuntamento con consapevolezza e ambizione, forte di un percorso europeo di alto livello e di una dimensione internazionale ormai consolidata. Il trionfo nel Mondiale per club ha certificato la crescita del gruppo, che ha già dimostrato di sapersi esprimere al meglio anche lontano da casa. In questa Champions League, il cammino è stato impegnativo e ricco di test significativi, superati con personalità e qualità.

Determinante, in questo senso, il successo nei quarti di finale contro il Fenerbahce, una delle favorite della vigilia. Una vittoria che ha evidenziato la capacità di Scandicci di gestire le fasi delicate delle partite e di mantenere lucidità anche nei momenti più complessi. Qualità che saranno indispensabili anche contro un’avversaria come l’Eczacibasi.

La formazione turca si presenta alla semifinale con un organico di grande spessore e con un’identità di gioco ben definita. Pur non avendo chiuso il campionato nazionale nelle primissime posizioni, resta una squadra capace di esprimere un livello tecnico e fisico elevatissimo, come dimostrato nel percorso europeo. Il passaggio del turno contro il Developres Resovia ha confermato la solidità di un gruppo che sa essere pericoloso soprattutto nelle gare da dentro o fuori.

Dal punto di vista tattico, la sfida si giocherà su equilibri sottili. Scandicci dovrà puntare su ordine, pazienza e continuità, evitando di forzare le giocate e cercando di costruire il proprio ritmo. L’Eczacibasi proverà invece a sfruttare la propria potenza offensiva e l’aggressività al servizio, fondamentali in grado di mettere sotto pressione qualsiasi sistema di ricezione.

Le individualità in campo sono di assoluto livello. Scandicci potrà affidarsi alla forza di Ekaterina Antropova, terminale offensivo di riferimento, supportata dalla qualità in banda di Avery Skinner e Caterina Bosetti. La regia esperta di Maja Ognjenovic sarà fondamentale per distribuire il gioco, mentre il contributo di Brenda Castillo in difesa garantirà equilibrio. Al centro, presenza e solidità saranno assicurate da Linda Nwakalor e Camilla Weitzel.

Dall’altra parte, l’Eczacibasi schiera un reparto offensivo di grande impatto con Ebrar Karakurt e Magdalena Stysiak, giocatrici capaci di incidere in ogni momento del match. Attorno a loro, un sistema che punta su fisicità e pressione costante, elementi che rendono la squadra turca particolarmente insidiosa.

Il fischio d’inizio è in programma alla Ülker Sports and Event Hall di Istanbul con inizio alle 19.00. La partita sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma a pagamento Sky sul canale Sky Sport Arena (204 della piattaforma Sky), mentre è prevista la diretta streaming su Dazn (visibile saltuariamente anche sul canale 214 di Sky), su Now Tv, su Sky Go e su Eurovolley tv. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Savino Del Bene Scandicci e Eczacibasi Dynavit Istanbul.

CALENDARIO SCANDICCI-ECZACIBASI, SEMIFINALE CHAMPIONS LEAGUE

Sabato 2 maggio – Ülker Sports and Event Hall di Istanbul

Ore 19.00 Savino Del Bene Scandicci vs Eczacibasi Dynavit Istanbul – Diretta tv su Sky Sport Arena

PROGRAMMA SCANDICCI-ECZACIBASI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.