Calendario semifinali A1 volley femminile 2026: orari Conegliano-Novara e Scandicci-Milano, tv, streaming

Si sono esauriti tutti in due match i confronti dei quarti di finale play-off della Serie A1 2025-2026 di volley femminile, che hanno visto avanzare in semifinale Conegliano, Scandicci, Milano e Novara. Il penultimo atto si svolgerà tra sabato 14 marzo e domenica 5 aprile.

Gli accoppiamenti delle semifinali saranno Conegliano-Novara e Scandicci-Milano: in virtù del miglior piazzamento al termine della regular season, Conegliano e Scandicci avranno il vantaggio di giocare in casa l’eventuale gara-5. Calendario e programmazione tv sono stati definiti fino all’eventuale gara-4.

Per le semifinali play-off della Serie A1 2026 di volley femminile la diretta tv sarà disponibile su Rai Sport HD (dove segnalato), mentre la diretta streaming sarà fruibile su VBTV (tutti i match), Rai Play e DAZN (dove segnalato), infine la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO SEMIFINALI A1 VOLLEY FEMMINILE 2026

Gara 1

Sabato 14 marzo

20.30 Savino Del Bene Scandicci vs Numia Vero Volley Milano – Rai Sport HD, VBTV, Rai Play, DAZN

Domenica 15 marzo

17.15 Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano vs Igor Gorgonzola Novara – VBTV, Rai Play, 18.00 Rai Sport HD

Gara 2

Sabato 21 marzo

21.15 Igor Gorgonzola Novara vs Prosecco Doc Imoco Conegliano – VBTV, Rai Play, DAZN, 21.25 Rai Sport HD

Domenica 22 marzo

15.00 Numia Vero Volley Milano vs Savino Del Bene Scandicci – Rai Sport HD, VBTV, Rai Play

Gara 3

Martedì 24 marzo

20.30 Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano vs Igor Gorgonzola Novara – Rai Sport HD, VBTV, Rai Play, DAZN

Mercoledì 25 marzo

20.30 Savino Del Bene Scandicci vs Numia Vero Volley Milano – VBTV, Rai Play, DAZN

Eventuale gara 4

Sabato 28 marzo

21.15 Igor Gorgonzola Novara vs Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano – VBTV, Rai Play, DAZN

Domenica 29 marzo

20.30 Numia Vero Volley Milano vs Savino Del Bene Scandicci – Rai Sport HD, VBTV, Rai Play, DAZN

Eventuale gara 5

Sabato 4 o domenica 5 aprile (Calendario da definire)

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano vs Igor Gorgonzola Novara

Savino Del Bene Scandicci vs Numia Vero Volley Milano

PROGRAMMA SEMIFINALI A1 VOLLEY FEMMINILE 2026: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD (dove segnalato).

Diretta streaming: VBTV (tutti i match), Rai Play e DAZN (dove segnalato).

Diretta Live testuale: OA Sport.