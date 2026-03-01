Isabelle Haak illegale nei playoff: 35 punti e Conegliano esce dalle grinfie di Busto Arsizio, Zhu Ting brillante

Conegliano ha sudato più del previsto nel primo match dei playoff scudetto, si è distratta nel secondo set e si è fatta sorprendere dalla forza di volontà di Busto Arsizio, ma poi sulla lunga distanza è riuscita a rispettare il pronostico della vigilia e ha sconfitto le Farfalle per 3-1 (25-16; 22-25; 25-18; 25-18) nella gara-1 dei quarti di finale, andata in scena di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso.

Le Campionesse d’Italia, capaci di chiudere al primo posto le regular season di Serie A1, hanno regolato l’ottava forza del campionato e si sono così portate in vantaggio nella serie al meglio delle tre partite (si qualifica alla semifinale contro la vincente di Novara-Chieri chi riesce a imporsi in due incontri). Le ragazze di coach Daniele Santarelli avranno la possibilità di chiudere i conti già tra tre giorni nella tana delle biancorosse, altrimenti tutto si deciderà alla bella di spareggio.

Prestazione maiuscola da parte dell’opposto Isabelle Haak, che ha messo a segno 35 punti con il 62% in attacco (2 muri) sotto la regia di Joanna Wolosz. In grande spolvero anche la schiacciatrice Zhu Ting (20 punti, 2 muri, 55% in fase offensiva, 64% in ricezione), affiancata in reparto da Gabi nei primi tre set (2 punti per la brasiliana) e poi da Fatoumatta Sillah (8). Al centro hanno giocato Sarah Fahr e Marina Lubian (9 punti e 3 muri a testa), il libero Monica De Gennaro ha chiuso con il 56% in ricezione.

Tra le fila di Busto Arsizio si è distinta una splendida Valeria Battista, autrice di 24 punti (49% in attacco), in doppia cifra anche Josephine Obossa (11), 9 marcature per Alice Torcolacci.