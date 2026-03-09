WTA Indian Wells 2026, Sabalenka e Anisimova agli ottavi, Gibson sfiderà Paolini. Si ritira Gauff

Il torneo di Indian Wells inizia l’allineamento agli ottavi di finale con i match dei sedicesimi della parte alta del tabellone di singolare femminile. Aryna Sabalenka e Amanda Anisimova accedono, agevolmente, agli ottavi. Sarà la qualificata australiana Talia Gibson a sfidare Jasmine Paolini, mentre è costretta al ritiro Coco Gauff.

Non fallisce l’appuntamento con l’ennesima vittoria Aryna Sabalenka. La numero uno del mondo piega la romena Jaqueline Cristian 6-4 6-1 in un’ora e dodici minuti. Si ferma la corsa di Coco Gauff. La statunitense si ritira nel match contro Alexandra Eala quando la giocatrice filippina conduce 6-2 2-0. Amanda Anisimova regala un’esibizione in stile rullo compressore. La statunitense, sesta favorita del tabellone californiano, travolge la britannica Emma Raducanu 6-1 6-1 in appena cinquantaquattro minuti di gioco.

Talia Gibson, numero 112 WTA, si conferma la sorpresa del torneo. L’australiana, proveniente dalle qualificazioni, doma la danese Clara Tauson, testa di serie numero diciassette, 7-6(2) 4-6 6-4 in due ore e quarantatré minuti e si regala la sfida degli ottavi di finale contro Jasmine Paolini. L’azzurra regola l’australiana Ajla Tomljanovic 7-5 5-7 6-1 in due ore e venti minuti.

Linda Noskova, quattordicesima favorita del tabellone, esce alla distanza e rimonta Sorana Cirstea 6-7(5) 6-4 6-4 in due ore e venticinque minuti. La giapponese Naomi Osaka, testa di serie numero sedici, elimina la colombiana Camila Osorio 6-1 3-6 6-1 in un’ora e quarantadue minuti. In chiusura di giornata la canadese Victoria Mboko, testa di serie numero dieci, supera la russa Anna Kalinskaya 6-4 6-1 in un’ora e quattro minuti.