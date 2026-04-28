WTA Madrid 2026: Baptiste si consacra ed elimina Sabalenka! Tutto facile per Andreeva

Si delinea la semifinale della parte alta del tabellone di singolare femminile del WTA 1000 di Madrid: nel torneo giocato in altura sulla terra battuta iberica, infatti, il primo match del penultimo atto sarà tra la statunitense Hailey Baptiste e la russa Mirra Andreeva.

Nel primo quarto di finale la russa Mirra Andreeva, numero 9 del seeding, elimina la canadese Leylah Fernandez, testa di serie numero 24, con lo score di 7-6 (1) 6-3 in un’ora e 51 minuti di gioco. Nel primo se la canadese scappa sul 3-1 grazie al break a zero del quarto game, ma subisce il controbreak nel settimo gioco. Nel dodicesimo game Fernandez manca tre set point e viene punita da Andreeva, che al tiebreak si impone per 7-1. Nella seconda frazione arrivano quattro break nei primi quattro game, poi l’allungo decisivo è della russa, col break a quindici nell’ottavo gioco che vale il 5-3: la chiusura arriva poco dopo sul 6-3. Andreeva fa la differenza con la resa sulla prima di servizio: 67% contro 53%, inoltre la russa converte 4 delle 10 palle break avute a disposizione e ne cancella 12 delle 15 concesse.

L’impresa di giornata viene firmata dalla statunitense Hailey Baptiste, numero 30 del tabellone, che nel secondo quarto di finale rimonta la numero 1 del seeding e del mondo, la bielorussa Aryna Sabalenka, battuta con lo score di 2-6 6-2 7-6 (6) dopo due ore e 32 minuti di aspra battaglia. Nel primo set la bielorussa domina, scappando subito sul 3-0 grazie al break ai vantaggi del secondo game, per poi strappare nuovamente la battuta all’avversaria nell’ottavo gioco, chiudendo i conti sul 6-2. Nella seconda frazione i ruoli si invertono ed è Baptiste a trovare il doppio break di margine, volando sul 4-0 prima di restituire il 6-2. La partita decisiva è un’autentica battaglia: Baptiste annulla 5 match point nel decimo game, poi si salva ed a seguire trova il break, ma Sabalenka centra il controbreak. Si va al tiebreak: la bielorussa ha match point col servizio a disposizione sul 6-5, ma la statunitense infila tre punti consecutivi e vince per 8-6. Le statistiche sottolineano l’estremo equilibrio visto in campo: Baptiste vince 105 punti contro i 104 di Sabalenka, sfruttando 6 delle 14 palle break avute a disposizione e cancellandone 11 delle 17 concesse alla rivale.