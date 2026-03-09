WTA Indian Wells 2026, Jasmine Paolini piega Ajla Tomljanovic ed approda agli ottavi

Soffre per altre due ore e venti minuti, ma alla fine Jasmine Paolini la spunta e si qualifica per gli ottavi di finale del WTA 1000 di Indian Wells: la numero 7 del seeding piega l’australiana Ajla Tomljanovic, sconfitta con lo score di 7-5 5-7 6-1, ed ora affronterà un’altra australiana, la qualificata Talia Gibson.

Nel primo set l’azzurra deve annullare un break point nel secondo game, poi nel sesto gioco l’australiana toglie la battuta a quindici all’italiana e scappa sul 4-2. La reazione di Paolini è immediata ed arriva subito il controbreak, con successivo aggancio sul 4-4. Tomljanovic va sul 5-4, ma poi l’azzurra sale in cattedra, vince 12 dei successivi 14 punti giocati, con strappo a quindici nell’undicesimo gioco, ed al secondo set point Paolini incamera la prima frazione sul 7-5 dopo 50 minuti.

Nella seconda frazione Paolini sciupa due palle break in apertura e poi paga dazio, con Tomljanovic che si salva e poi scappa sul 2-0. Ancora una volta è immediato il controbreak dell’azzurra, ma nel quarto gioco l’italiana cede ancora il servizio. L’australiana scappa sul 4-1 non pesante, ma Paolini ha la forza di reagire nuovamente, ottenere il controbreak nel settimo gioco e poi trovare la parità sul 4-4. Questa volta, però, i ruoli a fine set si invertono: l’oceanica trova il break a quindici nel dodicesimo game e restituisce il 7-5 in un’ora di gioco.

La partita decisiva è a senso unico: Paolini vince 16 dei primi 20 punti giocati e vola sul 4-0, strappando la battuta a Tomljanovic a quindici in apertura ed a trenta nel terzo gioco, concedendo appena un quindici all’australiana al servizio. L’oceanica tiene la battuta nel quinto game dopo aver annullato due palle break ai vantaggi, ma Paolini è un fiume in piena, e strappa nuovamente il servizio all’australiana nel settimo gioco, portando a casa il match sul 6-1 dopo appena mezz’ora.

Le statistiche premiano l’azzurra, che vince 105 punti contro i 92 dell’australiana, sfruttando 7 delle 16 palle break avute a disposizione e cancellandone 3 delle 7 concesse all’avversaria. Paolini fa meglio della rivale sia con la prima di servizio, 64%-55%, sia con la seconda, 56%-46%. L’italiana mette a segno 6 ace a fronte di 4 doppi falli, mentre per Tomljanovic il bilancio è negativo, 4-5.