Troppo Jannik Sinner per Shapovalov, ottavi a Indian Wells per il numero 2 del mondo

Neanche l’ombra di un problema per Jannik Sinner, che si qualifica per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells 2026 senza fondamentalmente concedere nulla a Denis Shapovalov. Il canadese esce sconfitto per 6-3 6-2 in un’ora e 11 minuti (anzi, quasi 12: mancavano 5 secondi), e ora per il numero 2 del mondo due vie che hanno sapori ben diversi: l’USA Tommy Paul o la prima assoluta con il brasiliano Joao Fonseca, attesissima da tempo.

Pronti via, ed accade decisamente qualcosa di inusuale: break e controbreak, ma non solo, perché sia Sinner che Shapovalov perdono la battuta a zero. Due doppi falli dell’uno, uno dell’altro, poi tutto torna come se nula fosse accaduto. Del resto sia l’italiano che il canadese tengono senza sostanziali problemi nei loro rispettivi turni di servizio fino a oltre metà set. Poi, sul 4-3, accade di nuovo: Shapovalov commette tre doppi falli nel game e tanto, per buona misura, basta. A mettercisi è anche la gran risposta di Jannik che vale il 5-3 e poi la possibilità, concretizzata, di chiudere comodamente il parziale.

Se non sono doppi falli, per il canadese sono troppe seconde quelle che vagano per il centrale di Indian Wells. Un invito a nozze per Sinner, che nel game più combattuto finora allunga ancora la sequenza di game vinti per arrivare sul 6-3 2-0. Sarebbe anche 3-0, con il ritmo dell’azzurro chiaramente migliore, se non fosse per due ace in fila di Shapovalov, che però fa ormai una gran fatica a tenere Jannik nello scambio. E alla fine dei conti la differenza si sente eccome: arrivano veloci un altro break e il definitivo 6-3 6-2.

Per Sinner bastano due numeri: 77% di prime in campo, un dato nettamente superiore a tantissime altre occasioni, e soprattutto l’85% di punti vinti con la prima, 28/33. Conta anche l’atteggiamento in campo, propositivo, convinto, che lo porta dritto alla vittoria numero 96 in un 1000.