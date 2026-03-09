ATP Indian Wells 2026, Fonseca sulla strada di Sinner negli ottavi! Eliminati Shelton e Mensik

Sono arrivati i responsi dei match di terzo turno della parte bassa del tabellone di singolare maschile del Masters 1000 di Indian Wells. Sul cemento californiano sono stati due gli azzurri scesi in campo: Jannik Sinner e Flavio Cobolli.

Il numero 2 del mondo ha risposto presente, dominando la sfida contro il canadese Denis Shapovalov con il punteggio di 6-3 6-2 e mandando un chiaro segnale alla concorrenza sulle sue intenzioni in questo torneo. Una prestazione di grande solidità, arrivata dopo uno start leggermente incerto. Ottavi di finale centrati e, sulla strada del pusterese, ora c’è un altro avversario da non sottovalutare.

Sarà infatti il brasiliano Joao Fonseca ad affrontare il numero 2 del ranking ATP. Il sudamericano, in difficoltà nelle prime settimane del 2026 anche a causa di problemi alla schiena, a Indian Wells sembra aver ritrovato fiducia e condizione. La partita disputata contro l’americano Tommy Paul (n.24 ATP) è stata di altissimo livello e lo score parla chiaro: 6-2 6-3 in 1 ora e 22 minuti di gioco. Fonseca (n.35 ATP), dunque, sfiderà per la prima volta Sinner in un incrocio che si preannuncia molto interessante.

Niente da fare invece per Cobolli. Nella rivincita della finale dell’ATP 500 di Acapulco (Messico) contro lo statunitense Frances Tiafoe (n.22 del ranking), il tennista romano non è riuscito a replicare, venendo nettamente battuto con il punteggio di 6-1 6-2. Dominio di Tiafoe e pass per gli ottavi, dove se la vedrà contro il tedesco Alexander Zverev. Il numero 4 del mondo non è stato particolarmente brillante contro l’altro americano Brandon Nakashima, ma alla fine è riuscito a spuntarla con lo score di 7-6 (2) 5-7 6-4.

Eliminati, invece, Ben Shelton e Jakub Mensik. Shelton (n.8 del ranking), limitato da problemi fisici, ha dovuto alzare bandiera bianca al cospetto del connazionale Learner Tien (n.27 ATP), che si è imposto con il punteggio di 7-6 (2) 4-6 6-3. Negli ottavi di finale ci sarà l’incrocio con lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (n.19 ATP), che ha piegato proprio Mensik (n.12 del ranking) per 6-2 4-6 6-2. Un risultato a sorpresa, visto quanto mostrato dal ceco a Doha, ma la maggiore regolarità dell’iberico è stata il fattore decisivo.

A completare il quadro sono stati il francese Arthur Fils e il canadese Felix Auger-Aliassime. Il transalpino (n.32 del mondo) si è imposto contro l’ungherese Marton Fucsovics (n.56 ATP), giustiziere al secondo turno di Lorenzo Musetti, con lo score di 6-3 7-5. Convincente il rendimento di Fils, che negli ottavi se la vedrà proprio contro Auger-Aliassime, uscito vittorioso dal derby canadese contro Gabriel Diallo (n.38 ATP) con il punteggio di 6-7 (5) 6-3 6-3.