Tanti ritiri nel torneo di Madrid: Jim Courier fa un’ipotesi e Sabalenka ci scherza

L’edizione in corso del Mutua Madrid Open si sta trasformando in un torneo segnato più dalle defezioni che dal tennis giocato. Dopo i forfait eccellenti alla vigilia, tra cui quelli di Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, il problema si è esteso durante la competizione, con una lunga serie di ritiri e condizioni fisiche precarie che hanno coinvolto numerosi protagonisti del circuito.

Diversi giocatori hanno accusato sintomi riconducibili a un virus intestinale o a una sospetta intossicazione alimentare. Tra i casi più evidenti, Marin Cilic ha parlato apertamente di “intossicazione alimentare” nel rinunciare al suo match, mentre anche Madison Keys ha dovuto alzare bandiera bianca. Più drammatica la situazione di Iga Swiatek, ritiratasi in partita, e di Coco Gauff, arrivata addirittura a vomitare in campo pur riuscendo a vincere. A questi si aggiungono altri forfait come quello di Liudmila Samsonova, segno di un problema diffuso all’interno del torneo.

A provare a dare una spiegazione è stato Jim Courier, oggi commentatore, che ha puntato il dito su un possibile focolaio alimentare nella mensa dei giocatori. Secondo lui, la causa potrebbe essere ricondotta a dei “tacos di gamberetti”, probabilmente non in perfette condizioni, arrivando a dire che eviterebbe personalmente quell’area nei giorni successivi. Un’ipotesi che, pur non confermata ufficialmente, spiegherebbe la natura “a catena” dei malesseri.

Sul tema è intervenuta anche Aryna Sabalenka, con un tono più leggero ma comunque prudente: “Finora tutto bene. Ho sentito dire che dovrei evitare i tacos”, ha scherzato, aggiungendo però di seguire una routine molto controllata: “Mangio le stesse cose dall’inizio del torneo… petto di pollo con riso e insalata. Molto semplice“. Un modo per ridurre al minimo i rischi in un contesto diventato improvvisamente incerto anche fuori dal campo.