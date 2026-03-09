ATP Indian Wells 2026, Cobolli non si ripete e perde nettamente la rivincita con Tiafoe

Con la spia della riserva decisamente accesa, Flavio Cobolli abbandona il Masters 1000 di Indian Wells. Il romano, decisamente stanco e fuori completamente dalla partita, subisce una netta sconfitta nel terzo turno dall’americano Frances Tiafoe, che si prende la rivincita sull’azzurro che lo aveva appena battuto nella finale di Acapulco. Lo statunitense si è imposto in due set con il punteggio di 6-1 6-2 in appena un’ora e sette minuti di gioco.

Lo stesso Cobolli ha poi confermato a fine partita di aver pagato le fatiche fisiche e mentali di queste ultime settimane. Il numero quindici del mondo ha commesso ben 30 errori non forzati contro i 9 dell’avversario e poi soprattutto non è davvero mai riuscito ad incidere con il servizio, vincendo solamente il 52% dei punti quando ha servito la prima ed il 39% con la seconda. Dall’altra parte Tiafoe è stato anche bravo ad annullare tutte le cinque palle break concesse all’azzurro, che avrebbe anche potuto cambiare un po’ l’inerzia del match.

Infatti è proprio Cobolli ad aver primo nel match una palla break nel terzo game, ma Tiafoe riesce ad annullarla ed è lui nel game successivo a strappare il servizio all’italiano. Un copione che si ripete anche tra quinto e sesto gioco, visto che il romano ha una chance del controbreak immediato, ma non la sfrutta e successivamente subisce un altro break. Tiafoe si prende così la prima frazione sul 6-1.

Nel secondo set dopo l’iniziale equilibrio, la svolta arriva nel quinto game. Cobolli riesce a risalire da 15-40, ma alla quarta palla break concessa deve nuovamente capitolare. Tiafoe scappa definitivamente via e non si volta più indietro. L’americano strappa il servizio all’italiano anche nel settimo gioco e poi va a chiudere, dopo aver annullato tre palle break, al primo match point sul 6-2, staccando così il biglietto per gli ottavi di finale.