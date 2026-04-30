Mosaner/Constantini cedono alla Corea del Sud: rischiano la beffa di non andare ai playoff

Un passo falso che si doveva evitare. Dopo una partita difficile Amos Mosaner e Stefania Constantini hanno ceduto il passo alla Corea del Sud in occasione del match odierno valido per il Round Robin (Gruppo B) dei Campionati Mondiali 2026 di curling misto. Sconfitta amarissima quella degli azzurri, battuti per 5-7, risultato che pone la strada per i play-off in salita.

I nostri ragazzi hanno pagato caro un inizio di disputa molto ingolfato. Pronti-via infatti i sudcoreani rubano una mano da un punto, replicando lo stesso schema non solo nel secondo, ma anche nel terzo end. Sul parziale di 0-3, i pluri medagliati olimpici tentano la rimonta, non andando però oltre il singolo sigillo nel quarto turno, avanzando poi di un’altra unità nel quinto malgrado l’assenza del martello.

Gli asiatici però gestiscono bene e, al sesto, mettono ancora un timbro a referto, prima di subire il comeback tricolore, arrivato grazie ad un’ottima manovra del binomio che consente loro finalmente di incassare tre punti ribaltando il risultato sul 5-4. I sudcoreani tuttavia non ci stanno e, all’ultimo atto, architettano la strategia più congegnale per segnare a loro volta tre punti, chiudendo i conti sul 5-7.

Al momento gli azzurri occupano la seconda posizione del raggruppamento B con il ruolino di marcia di sei vittorie e due sconfitte. Un percorso identico a quello della Scozia che sarà questa sera la prossima avversaria dell’Italia (inizio ore 19:00). Da quella sfida passa l’accesso ai play-off.