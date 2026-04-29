Aryna Sabalenka dopo l’eliminazione a Madrid: “Baptiste coraggiosa, imparerò dalla sconfitta”

Nella serata di ieri è saltato il banco al WTA di Madrid. La Numero 1 del Mondo Aryna Sabalenka è stata infatti clamorosamente eliminata per 2-6 6-2 7-6 (6) dalla statunitense Hailey Baptiste – n.32 del ranking e n.30 del seeding – in occasione dei quarti di finale del torneo spagnolo, interrompendo così la striscia aperta di quindici successi consecutivi.

Una partita oltremodo sui generis quella disputata alla Caja Magica, complice una quantità ingente di occasioni fallite da parte della bielorussa che, nella fattispecie, ha mandato all’aria la bellezza di sei match point. Non è mancata comunque la lucidità una volta raggiunta la conferenza stampa, dove l’attuale leader del movimento femminile ha analizzato quanto successo:

“È stata una partita dura e e difficile – ha detto Sabalenka – Lei ha giocato molto bene, e anche io l’ho fatto. Penso di aver avuto alcune occasioni nel terzo set. Forse sono un po’ precipitata in alcuni punti in quel momento. Ma va bene, a volte devi imparare, prendere il negativo di questa settimana e andare avanti. Penso che abbia giocato punti importanti. Ho avuto alcune occasioni e non le ho sfruttate. Lei ha giocato un tennis molto coraggioso nei match point, e questo ha fatto la differenza“.

La tennista ha poi ricordato il recente confronto avuto con Baptiste negli Stati Uniti: “A Miami non le ho dato molte occasioni, non è riuscita a strapparmi il servizio. Qui, nel primo game del secondo set, ho fatto due doppi falli dal nulla e ho sentito che questo le ha dato fiducia. Da lì ha iniziato a giocare in modo più aggressivo. Come ho detto, ha giocato un tennis coraggioso. Ben fatto. Io stavo cercando di trovare il modo per vincere la partita, ma oggi non ha funzionato. Come ho detto, in nessun momento ho pensato alla striscia“.