Tennis
WTA Miami 2026, Sabalenka e Rybakina avanzano al terzo turno. Stop per Noskova e Samsonova
Prosegue il secondo turno del tabellone di singolare femminile dei Miami Open 2026 di tennis, torneo di categoria WTA 1000 in corso in Florida (Stati Uniti): si disputano altri 22 match, mentre gli ultimi 6 andranno in scena quest’oggi assieme ai primi 8 dei sedicesimi.
In casa Italia il bilancio è agrodolce: passa il turno la numero 7 del seeding, Jasmine Paolini, che piega in tre set la wild card statunitense Taylor Townsend, battuta con lo score di 6-3 1-6 6-2, mentre viene eliminata Elisabetta Cocciaretto, rimontata e battuta dalla testa di serie numero 4, la statunitense Coco Gauff, che si impone con lo score di 3-6 6-4 6-3.
Avanza la numero 1 del tabellone e del mondo, la bielorussa Aryna Sabalenka, che regola la statunitense Ann Li per 7-6 (5) 6-4, mentre esce di scena la russa Liudmila Samsonova, numero 19, sconfitta dalla statunitense Hailey Baptiste, vittoriosa per 6-3 7-5.
La lettone Jeļena Ostapenko regola l’ucraina Dayana Yastremska con un duplice 6-4 ed affronterà Jasmine Paolini, mentre il derby kazako sorride alla numero 3, Elena Rybakina, che regola la connazionale Yulia Putintseva con un doppio 6-3.
Soffre ma passa il turno la statunitense Amanda Anisimova, che piega in tre set l’australiana Ajla Tomljanović, sconfitta per 6-1 5-7 6-4, mentre viene eliminata la ceca Linda Nosková, superata dalla romena Sorana Cîrstea, che si impone col punteggio di 6-2 3-6 6-4.
RISULTATI WTA 1000 MIAMI 2026
Secondo turno
Aryna Sabalenka (1) b. Ann Li 7-6 (5) 6-4
Caty McNally b. Xinyu Wang (29) 6-4 1-6 6-0
Elina Svitolina (9) b. Emerson Jones (WC) 6-2 6-4
Hailey Baptiste b. Liudmila Samsonova (19) 6-3 7-5
Jeļena Ostapenko (25) b. Dayana Yastremska 6-4 6-4
Jasmine Paolini (7) b. Taylor Townsend (WC) 6-3 1-6 6-2
Elena Rybakina (3) b. Yulia Putintseva 6-3 6-3
Marta Kostyuk (27) b. Kamilla Rakhimova (LL) 6-2 6-4
Ekaterina Alexandrova (11) b. Lilli Tagger (WC) 6-3 6-3
Jaqueline Cristian (34) b. Peyton Stearns 6-4 7-5
Amanda Anisimova (6) b. Ajla Tomljanović 6-1 5-7 6-4
Yulia Starodubtseva (Q) b. Cristina Bucșa (30) 6-2 3-2 ritiro
Diana Shnaider (20) b. Tereza Valentová 7-6 (7) 7-6 (3)
Belinda Bencic (12) b. Zeynep Sönmez 6-3 6-2
Sorana Cîrstea b. Linda Nosková (14) 6-2 3-6 6-4
Elise Mertens (21) b. Elvina Kalieva (Q) 6-2 6-0
Alycia Parks b. Maria Sakkari (33) 6-3 6-3
Coco Gauff (4) b. Elisabetta Cocciaretto 3-6 6-4 6-3
Anastasia Zakharova (Q) b. Anna Kalinskaya (22) 3-6 6-1 7-5
Victoria Mboko (10) b. Anna Blinkova 6-2 6-0
Karolína Muchová (13) b. Camila Osorio 4-6 6-2 7-5
Katie Boulter b. Clara Tauson (17) 6-7 (4) 6-4 1-0 ritiro