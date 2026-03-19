WTA Miami 2026, Elisabetta Cocciaretto spazza via Darja Semenistaja e sfiderà Coco Gauff

Dopo la lunga attesa di ieri, con continui rinvii ed infine la definitiva cancellazione, quest’oggi bastano un’ora e tredici minuti all’azzurra Elisabetta Cocciaretto per eliminare la lucky loser lettone Darja Semenistaja nel primo turno del WTA 1000 di Miami: l’italiana, che per la terza volta in carriera batte la baltica in altrettante sfide, la seconda in stagione, si impone con lo score di 6-4 6-1 ed affronterà al secondo turno la statunitense Coco Gauff, numero 4 del seeding.

Nel primo set l’inizio è ottimo per l’azzurra, che apre con un filotto di quattro game, strappando la battuta all’avversaria ai vantaggi nel secondo gioco ed a quindici nel quarto. Un piccolo passaggio a vuoto di Cocciaretto permette alla lettone di accorciare sul 2-4, a seguire però l’azzurra tiene la battuta a zero, si porta sul 5-2 e serve per il set sul 5-4, ma Semenistaja recupera anche il secondo break di ritardo, andando sul 4-5. La lettone si issa sul 30-15 nel decimo game, ma gli ultimi tre punti sono vinti tutti da Cocciaretto, che strappa ancora la battuta alla baltica ed incamera la prima partita sul 6-4 dopo 40′.

Nella seconda frazione l’equilibrio dura fino all’1-1, poi arrivano 5 game di fila per Cocciaretto, che questa volta non si distrae e non fa rientrare l’avversaria: l’azzurra strappa il servizio alla lettone ai vantaggi nel quarto game ed a quindici nel sesto, chiudendo i conti sul 6-1 al primo match point dopo 33 minuti di gioco.

Le statistiche sorridono all’azzurra, che vince 59 punti contro i 40 dell’avversaria, sfruttando 5 delle 6 palle break avute a disposizione e concedendone soltanto tre alla rivale. Cocciaretto si aggrappa al servizio nei momenti delicati, ottenendo 4 ace ed il 75% di punti vinti con la prima, a cui si aggiunge il 50% dei punti vinti con la seconda.