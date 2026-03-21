WTA Miami 2026, Elisabetta Cocciaretto viene eliminata in tre set da Coco Gauff

Si ferma al secondo turno del WTA 1000 di Miami la corsa di Elisabetta Cocciaretto, rimontata e sconfitta dalla numero 4 del seeding, la statunitense Coco Gauff, che si impone in tre set con lo score di 3-6 6-4 6-3 in due ore e 17 minuti di gioco. Per la nordamericana al terzo turno ci sarà la connazionale Alycia Parks.

Nel primo set l’azzurra deve annullare due palle break nel quarto game, ma nel settimo è l’azzurra a strappare il servizio all’avversaria, concretizzando la prima chance a disposizione. Nell’ottavo gioco Cocciaretto cancella l’occasione per l’immediato controbreak e nel nono game toglie ancora il servizio alla rivale, al terzo set point, per certificare il 6-3 in 42 minuti.

Nella seconda frazione l’azzurra nel terzo gioco risale dal 15-40, ma ai vantaggi cede la battuta. La reazione di Cocciaretto è immediata e nel quarto game arriva il controbreak a quindici. Non ci sono altri break point fino al nono game, quando l’italiana va sotto 30-40: Gauff ai vantaggi centra il 5-4 e va a servire per il set, pareggiando i conti con il 6-4 in 44 minuti.

Nella partita decisiva Cocciaretto parte bene e scappa sul 2-0 grazie al break a trenta del secondo game. La statunitense sembra essere tramortita ed invece risale la china, trovando l’immediato controbreak a trenta, per poi operare l’aggancio sul 2-2. Gauff, però, non si ferma e mette la freccia: ai vantaggi del quinto game toglie ancora il servizio all’azzurra e scappa sul 3-2, allungando poi a ruota sul 4-2. L’italiana resta in scia fino al 3-4, poi cede: Gauff nel nono game al terzo match point firma il break che vale il 6-3 in 51 minuti.

Le statistiche sottolineano come Gauff prevalga nonostante 11 doppi falli ed un deficitario 31% di punti con la seconda di servizio. Cocciaretto, però, concede ben 14 palle break all’avversaria, cancellandone 9, mentre ne sfrutta 4 delle 8 avute a disposizione.