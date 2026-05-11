LE FAVOLE ESISTONO! Andrea Pellegrino piega Tiafoe e si regala gli ottavi al Foro a 29 anni!

Non svegliatelo dal sogno! La favola incredibile di Andrea Pellegrino al Foro Italico si allunga di un ulteriore capitolo, quello che lo proietta nei suoi primi ottavi di finale della carriera in un Masters 1000. Un momento magico per il numero 155 del mondo, proveniente dalle qualificazioni, che ha superato in due set Frances Tiafoe con il punteggio di 7-6 6-1 dopo un’ora e cinquantacinque minuti di gioco. Adesso per Pellegrino un probabile e affascinante derby italiano con Jannik Sinner, visto che il pugliese affronterà proprio il vincente del match tra l’altoatesino e l’australiano Alexei Popyrin.

Pellegrino ha concluso con sei ace proprio come Tiafoe, ma l’azzurro ha vinto il 73% dei punti quando ha servito la prima rispetto al 53% della statunitense. Sono stati 24 i vincenti da parte del tennista pugliese contro i 20 del numero 22 del mondo, che ha commesso più errori non forzati (27 contro 24).

Inizio di partita fenomenale per Pellegrino. L’azzurro strappa subito il servizio in apertura a Tiafoe con un gran risposta di dritto sulla palla break. Il vantaggio aumenta e l’azzurro scappa sul 3-0, raddoppiando anche il break di vantaggio, con l’americano che viene tradito dal rovescio. L’inerzia del match è totalmente in favore dell’italiano, ma cambia improvvisamente. Tiafoe prima recupera uno dei due break di svantaggio nel sesto game, poi annulla anche due set point nel nono game ed alla fine nel decimo agguanta clamorosamente la parità, togliendo ancora la battuta a Pellegrino. Si arriva al tie-break dove succede di tutto. L’azzurro scappa sul 6-3, ma manca tre set point consecutivi e Tiafoe riesce a pareggiare. L’americano poi due set point, ma sul secondo commette addirittura doppio fallo. Pellegrino ringrazia sale 9-8 e questa volta riesce a chiudere all’ennesimo set point.

Dopo aver vinto così il primo set, Pellegrino vola in avvio del secondo. Il pugliese vince i primi otto punti e strappa a zero il servizio allo statunitense che è completamente in crisi. Tiafoe comunque ha la chance dell’immediato controbreak, ma Pellegrino chiude con la smorzata nell’entusiasmo del Foro Italico. L’azzurro deve affrontare un’altra palla break nel quinto game, ma piazza un clamoroso ace. Nel gioco successivo Pellegrino è fenomenale e arriva un altro break a zero. Il pugliese chiude sul 6-1 nell’apoteosi generale del Foro Italico.