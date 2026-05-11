LIVE Errani/Paolini-Maduzzi/Paganetti, WTA Roma 2026 in DIRETTA: le campionesse olimpiche sfidano due giovanissime

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Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale del match di primo turno del WTA 1000 di Roma di doppio che vede Jasmine Paolini e Sara Errani opposte a Gaia Maduzzi e Vittoria Paganetti. Le teste di serie numero 1 del torneo affrontano le giovani classe 2006 nel debutto in quel di Roma in un derby tinto d’azzurro. La toscana vorrà riprendersi dal deludente risultato ottenuto nel torneo di singolare, dove ha abbandonato la competizione al terzo turno per mano della belga Mertens. Avversaria che avrebbe potuto incontrare nuovamente in questa specialità in semifinale. La classe ’95 però, in coppia con Zhang, ha perso al suo debutto per mano di Hsieh/Wang.

Le campionesse olimpiche difendono la vittoria dello scorso anno. Dunque avranno tutto da perdere e nulla da guadagnare in ottica ranking. Ovviamente però resta tutta la buona volontà di imporsi nel torneo di casa. Quella di Roma resta una tappa decisamente importante per ogni giocatore o giocatrice del bel paese. Il duo che attualmente occupa la 4a posizione nella classifica WTA vuole mettere ancora una volta il punto esclamativo sulla terra rossa romana. Regalando ulteriori gioie e soddisfazioni che il tennis italiano sta dando in questi ultimi anni. La nativa di Castelnovo di Garfagnana, in particolare, vuole risollevare questa stagione. Ha bisogno innanzitutto di fiducia e morale. In questo il doppio può aiutarla.

A proposito di Maduzzi e Paganetti, seppur i loro nomi potrebbero al momento non essere noti alla maggior parte dei tifosi, hanno un trascorso importante per quanto riguarda il doppio, in particolar modo a livello ITF. Le due giocano insieme dalla fine del 2023. In quell’anno raggiunsero la finale nel torneo ITF W25 di Solarino perdendo contro Klimovicova/Struplova. Facendo già presagire a un’ottima intesa in questa specialità. Sintonia confermata dato che entrambe nel corso degli ultimi anni hanno giocato in diverse occasioni nel doppio. Qualche settimana fa hanno vinto il torneo di prequalificazione dell’importante torneo romano. Questo risultato gli ha attribuito la wild card per prendere parte al tabellone principale.

Paolini ed Errani dunque non dovranno assolutamente sottovalutare l’impegno. Viene da chiedersi se in caso di vittoria delle due ventenni, non possa magari far pensare a un eventuale passaggio di consegne. È ovviamente ancora troppo presto per dirlo, però è un ipotesi che date le circostanze avrebbe una sua curiosità. Le due giovani giocheranno senza nessuna pressione e cercheranno di vivere ogni punto nella maniera migliore possibile. Senza aspettative o con un qualcosa da dimostrare. Cercando semplicemente di giocare al massimo del loro potenziale e uscirne soddisfatte a prescindere.

La coppia che uscirà vincitrice da questo match se la vedrà contro Noskova/Valentova. Le due tenniste ceche hanno sconfitto con un duplice 6-1 Chan/Stollar. Siamo nella parte alta del tabellone, ed essendo già uscite in questo lato le coppie teste di serie numero 3 e 5, rispettivamente Mertens/Zhang e Ostapenko/Routliffe. Si aprono scenari interessanti. Il match di primo turno di doppio tra Paolini/Errani e Maduzzi/Paganetti si giocherà sulla Supertennis Arena e sarà il quinto e ultimo incontro della giornata su questo campo a partire dalle ore 11.00. Preceduto da Rublev-Davidovich Fokina, Nakashima-Basilashvili, Mertens-Andreeva e Bhambri/Venus-Vavassori/Bolelli. Non perdetevi nessun aggiornamento con la nostra diretta LIVE testuale, vi aspettiamo!