Tennis
WTA Miami 2026, Trevisan e Stefanini escono al primo turno del tabellone di qualificazione
Si chiude con due sconfitte in altrettante partite il lunedì delle giocatrici italiane impegnate nelle qualificazioni del torneo WTA di Miami. Martina Trevisan e Lucrezia Stefanini, al termine di due battaglie, escono al primo turno e devono rinunciare alla possibilità di accedere al main draw.
Renata Zarazua, testa di serie numero sette, rimonta Martina Trevisan 4-6 6-3 6-3 in due ore e cinquantacinque minuti. L’azzurra tiene il turno di battuta inaugurale a quindici e strappa la battuta all’avversaria per il 2-0. La giocatrice italiana continua a spingere e con il secondo break, ottenuto ai vantaggi, vola sul 4-0. La messicana salva la palla dello 0-5, si sblocca con il 4-1 recuperando uno dei due break e, punto dopo punto, completa la rimonta sul 4-4. Trevisan però non si scompone, tiene il servizio per il 5-4 e, alla prima opportunità, timbra il 6-4.
Zarazua orienta a proprio favore l’andamento del secondo parziale con il break operato al quinto gioco per il 3-2 e, alla quarta opportunità, strappa nuovamente il servizio all’italiana per timbrare il 6-3 che rimette la contesa in equilibrio. La messicana scatta sul 2-0 ad inizio terza frazione, opera il break del 3-1 dopo aver perso la battuta, non concede nulla sui propri turni di servizio e chiude i conti al primo match point per il definitivo 6-3.
La francese Diane Parry doma Lucrezia Stefanini 6-2 4-6 7-5 al termine di una maratona durata tre ore e ventidue minuti. La transalpina parte forte, ottiene il break del 2-0 ai vantaggi e, dopo aver annullato tre opportunità del 2-1 e una del 3-2 chiude in scioltezza il parziale inaugurale siglando il 6-2 alla prima opportunità. Stefanini reagisce e, sul 2-2 della seconda frazione, cambia passo con una serie di tre giochi consecutivi che la proiettano sul 5-2. La francese recupera un break e risale fino al 5-4 prima di arrendersi 6-4 al secondo set point.
Parry, al termine di un game interminabile sfrutta la seconda opportunità per ottenere il break del 2-0. L’indomabile italiana recupera il break nel terzo gioco, annulla l’opportunità del 2-4 e manca tre possibilità per togliere la battuta alla rivale nel settimo gioco. L’azzurra produce l’ultimo sforzo per rimontare sul 5-5, ma il finale allo sprint premia la rivale: Parry firma il 6-5 a trenta e, al primo match point, chiude i conti per il definitivo 7-5.