WTA Indian Wells 2026, Swiatek è eliminata! Linette vince il derby polacco, avanti Andreeva e Cocciaretto

La pioggia di ieri ha completamente rivoluzionato il programma del WTA 1000 di Miami. Si sono così completati tutti i match del primo turno rimasti e si sono svolti alcuni del secondo. Tra questi l’incredibile ed inaspettato derby polacco, che ha portato alla clamorosa e prematura eliminazione di Iga Swiatek. La numero due del mondo si è fatta rimonta dalla connazionale Magda Linette, che si è imposta con il punteggio di 1-6 7-5 6-3 in due ore e dieci minuti di gioco. Linette affronterà ora la filippina Alexandra Eala, che difende a Miami la semifinale dello scorso anno e che ha battuto all’esordio la tedesca Laura Siegemund con il punteggio di 6-7 6-3 6-3 dopo una pazzesca battaglia di tre ore e venti minuti.

Buona la prima, invece, per la russa Mirra Andreeva. La testa di serie numero otto, però, ha lasciato comunque un set sul campo all’americana McCartney Kessler, vincendo con il punteggio di 6-1 6-7 6-1. Nel terzo turno Andreeva se la vedrà con la ceca Marie Bouzkova, che si è imposta con un duplice 6-2 sulla francese Elsa Jacquemot.

Dopo aver rimandato il suo esordio per la pioggia, Elisabetta Cocciaretto ottiene una bella vittoria contro la lettone Darja Semenistaja, vincendo in due set per 6-4 6-1 in appena un’ora e dodici minuti di gioco. Adesso per la marchigiana ci sarà l’affascinante sfida con Coco Gauff, testa di serie numero quattro.

Si ferma subito al primo turno il cammino di Venus Williams, che è stata sconfitta dalla britannica Francesca Jones con un duplice 7-5 dopo un’ora e cinquantuno minuti di gioco. Vincono, invece, le connazionali Peyton Stearns e Taylor Townsend, che superano rispettivamente la svizzera Viktorija Golubic (7-5 6-4) e la neozelandese Lulu Sun (7-6 6-3).

Dopo aver brillato a Indian Wells, dove ha raggiunto i quarti di finale, l’australiana Talia Gibson comincia al meglio anche la sua avventura a Miami, demolendo con un perentorio 6-1 6-0 la ceca Sara Bejlek. Supera il primo turno anche la spagnola Paula Badosa, che batte per 7-6 6-3 la bielorussa Aljaksandra Sansnovich per 7-6 6-3. Sarà l’americana Ann Li la prossima avversaria di Aryna Sabalenka, dopo che la statunitense ha battuto l’australiana Kimberly Birrell con il punteggio di 6-2 2-6 6-3.

RISULTATI WTA INDIAN WELLS 2026

Badosa (Esp) b. Sasnovich (Blr) 7-6 6-3

Gibson (Aus) b. Bejlek (Cze) 6-1 6-0

Parks (Usa) b. Kraus (Aut) 7-5 6-4

Valentova (Cze) b. Volynets (Usa) 6-2 6-0

Kalieva (Usa) b. Galfi (Hun) 6-3 6-7 7-6

Eala (Phi) b. Siegemund (Ger) 6-7 6-3 6-3

Zakharova (Rus) b. Bondar (Hun) 5-7 6-3 6-1

Starodubtseva (Ukr) b. Lys (Ger) 6-1 6-4

Cocciaretto (Ita) b. Semenistaja (Lat) 6-4 6-1

Jones (Gbr) b. Williams (Usa) 7-5 7-5

Stearns (Usa) b. Golubic (Sui) 7-6 6-4

Tagger (Aut) b. Seidel (Ger) 6-7 6-4 7-5

Selekhmeteva (Rus) b. Arango (Col) 6-3 4-6 6-3

Li (Usa) b. Birrell (Aus) 6-2 2-6 6-3

Putintseva (Kaz) b. Tijen (Tur) 3-6 6-3 6-4

Baptiste (Usa) b. Maria (Ger) 7-5 6-2

McNally (Usa) b. Masarova (Esp) 6-2 7-5

Rakhimova (Rus) b. Sierra (Arg) 6-1 6-3

Linette (Pol) b. Swiatek (Pol) 1-6 7-5 6-3

Yastremska (Ukr) b. Krueger (Usa) 2-6 6-4 7-5

Townsend (Usa) b. Sun (Nzl) 7-6 6-3

Bouzkova (Cze) b. Jacquemot (Fra) 6-2 6-2

Ruse (Rou) b. Ruzic 7-5 7-6

Jones (Aus) b. Fruhvirtova (Cze) 3-6 7-6 7-6

Stephens (Usa) b. Brady (Usa) 6-4 6-2

Andreeva (Rus) b. Kessler (Usa) 6-1 6-7 6-1