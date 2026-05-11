Chi sono Maduzzi/Paganetti: le due giovani italiane che affronteranno Errani/Paolini al Foro

Per Sara Errani e Jasmine Paolini sarà la SuperTennis Arena a bagnarne l’esordio nel torneo di doppio agli Internazionali d’Italia (ed è il termine giusto, visto che lo Stadio del Nuoto è a due passi). La caccia è a un tris consecutivo che al Foro Italico non è mai riuscito a nessuna coppia (semmai a qualche singola, ma con compagne diverse). Di fronte due giocatrici arrivate dalle prequalificazioni, vale a dire Gaia Maduzzi e Vittoria Paganetti.

La prima, classe 2006, è attualmente numero 630 del mondo in singolare e 503 in doppio, e nell’anno in corso il suo miglior risultato è stato quello legato alla semifinale dell’ITF W35 di Santa Margherita di Pula, uno dei molti che si disputano da quelle parti. Ha già giocato sia con che contro Paganetti, nel senso che proprio nel torneo citato l’ha sconfitta, ma in passato ha avuto occasione di giocarci insieme in doppio.

La seconda, anche lei classe 2006, nel 2024 era diventata nota per aver raggiunto via prequalificazioni il tabellone principale proprio a Roma, diventando la quarta pugliese nella storia a disputare il principale torneo italiano. Con un best ranking di 415 del mondo in singolare raggiunto nell’ottobre 2025 ha già dimostrato di sapersi ben disimpegnare sui due fronti. A livello ITF ha due titoli in doppio e uno in singolare, quest’ultimo conquistato nel W35 di Tarvisio nel giugno 2025.

Una sfida, in sostanza, che raccoglie da una parte un pezzo di storia e leggenda del tennis italiano, dall’altra due figure che stanno provando a farsi largo all’interno di un contesto più ampio, che sta rivelando