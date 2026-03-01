Sofia Goggia a -9 da Federica Brignone: la classifica degli italiani più vincenti nella Coppa del Mondo di sci alpino

Sofia Goggia ha vinto il superG di Soldeu e ha così conquistato il suo 28mo successo in carriera nella Coppa del Mondo di sci alpino: sale il contatore delle affermazioni nel massimo circuito internazionale itinerante per la fuoriclasse bergamasca, che nel corso di questa annata agonistica si era imposta nel superG di Val d’Isere prima di Natale e che oggi è tornata a ruggire sulle nevi andorrane.

L’azzurra è salita sul gradino più alto del podio al termine di diciannove discese libere e di nove superG, rinforzando la seconda posizione nella classifica delle italiane più vincenti in Coppa del Mondo. La 33enne ha distanziato ulteriormente due leggende come Deborah Compagnoni (16 sigilli) e Isolde Kostner (15), accorciando il distacco da Federica Brignone, che svetta in maniera perentoria con 37 vittorie nel massimo circuito.

La fuoriclasse valdostana ha dettato legge in 17 giganti, 13 superG, 5 combinate, 2 discese libere e può fare affidamento su un vantaggio di nove vittorie nei confronti di Sofia Goggia. Entrambe le atlete sono in attività e il duello può durare ancora per qualche stagione: la Campionessa Olimpica di superG e gigante a Milano Cortina 2026 riuscirà a prevalere o assisteremo alla rimonta della Campionessa Olimpica di discesa a PyeongChang 2018?

A livello assoluto, considerando dunque anche il settore maschile, campeggia Alberto Tomba con 50 affermazioni. In attività anche Marta Bassino, che con sette vittorie è sesta alle spalle di Karen Putzer (8) e davanti a Denise Karbon (6). Da ricordare anche i quattro sigilli di Maria Rosa Quario (tutti in slalom): la mamma di Federica Brignone è davanti a Elena Curtoni (3), Claudia Giordani (3) e Sabina Panzanini (3).

CLASSIFICA ITALIANE VINCENTI COPPA DEL MONDO SCI ALPINO

37. Federica Brignone (17 GS, 13 SG, 5 AC, 2 DH)

28. Sofia Goggia (19 DH, 9 SG)

16. Deborah Compagnoni (13 GS, 2 SG, 1 SL)

15. Isolde Kostner (12 DH, 3 SG)

8. Karen Putzer (4 SG, 4 GS)

7. Marta Bassino (6 GS, 1 SG)

6. Denise Karbon (6 GS)

4. Maria Rosa Quario (4 SL)

3. Elena Curtoni (2 DH, 1 SG)

3. Claudia Giordani (2 SL, 1 GS)

3. Sabina Panzanini (3 GS)

2. Daniela Zini (2 SL)

2. Elena Fanchini (2 DH)

2. Nadia Fanchini (1 DH, 1 SG)

1. Nicol Delago (1 DH)

1. Bibiana Perez (K)

1. Paola Magoni (SL)

1. Lara Magoni (SL)

1. Michaela Marzola (SG)

1. Giustina Demetz (DH)

1. Chiara Costazza (SL)

1. Daniela Merighetti (DH)