ALLA RISCOSSA! Sofia Goggia suona la carica e vince il superG di Soldeu: fuga in classifica!

Il guizzo della campionessa. Al momento giusto Sofia Goggia sferra un colpo importantissimo nella corsa alla Coppa del Mondo di superG. La bergamasca trionfa nel secondo supergigante di Soldeu, centrando la ventottesima vittoria in carriera nel circuito mondiale, la nona nella specialità. Finalmente una prestazione impeccabile, senza errori dall’inizio alla fine per Goggia, che ha sistemato le sbavature del giorno prima nella parte alta di scorrimento, per poi scatenarsi nei curvoni più tecnici, portando anche grande velocità fino al traguardo.

Dopo la vittoria di ieri, oggi Emma Aicher non può nulla contro questa Goggia. La tedesca non è riuscita a fare la differenza come ieri nella parte alta e soprattutto ha pagato sei decimi nel tratto più tecnico della pista. Alla fine ha concluso in seconda posizione con un ritardo di 24 centesimi dalla vetta.

Terza posizione per la norvegese Kajsa Vickhoff Lie, staccata di 31 centesimi dalla vetta. Dopo i due podi consecutivi degli ultimi due giorni, questa volta la svizzera Corinne Suter ne rimane ai piedi, concludendo al quarto posto a 60 centesimi da Goggia. Ennesima Top-5 della carriera per Laura Pirovano, che termina proprio in quinta posizione (+0.77) con il rimpianto sicuramente di non essere riuscita ad esprimersi al meglio nei curvoni più tecnici.

Sesta la ceca Ester Ledecka (+0.78) davanti alla neozelandese Alice Robinson (+0.94), che perde completamente il duello a distanza con Goggia per la coppa di specialità, con l’azzurra che si riallontana. Federica Brignone soffre moltissimo nella parte alta, per poi essere perfetta sul tecnico, ma è ottava con 99 centesimi di ritardo dalla compagna di squadra. Completano la Top-10, none a pari merito, la francese Romane Miradoli e l’austriaca Nina Ortlieb (+1.43).

Quindicesima posizione per Elena Curtoni (+2.15) e a punti ci vanno anche Asja Zenere (+2.74) e Nicol Delago (+2.80), rispettivamente ventiquattresima e ventisettesima. Fuori dalle trenta le altre azzurre: Sara Allemand (+3.10), Sara Thaler (+3.25), Nadia Delago (+3.32). Uscita Roberta Melesi.

Una vittoria davvero pesantissima per Goggia, che allunga nella classifica di superG, portandosi a quota 420 punti. Il vantaggio ora su Alice Robinson (336) è di 84 punti quando mancano ancora due gare (Val di Fassa e finali di Lillehammer) al termine della stagione. Al terzo posto c’è la tedesca Emma Aicher con 304. Nella generale comanda sempre Mikaela Shiffrin con 1133 punti davanti a Camille Rast (963), con Emma Aicher terza (914) e Sofia Goggia quarta (786).