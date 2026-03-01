Sofia Goggia vince la Coppa del Mondo di superG in Val di Fassa se… Le possibili combinazioni

Sofia Goggia ha rafforzato il primo posto nella classifica della Coppa del Mondo di superG grazie alla vittoria conseguita a Soldeu: dopo non essere riuscita a brillare nella prova di ieri sulle nevi di Andorra, la fuoriclasse bergamasca ha interpretato meglio il tracciato sui Pirenei, ha sfruttato il settore più tecnico ed è riuscita a fare la differenza, imponendosi con un vantaggio di 24 centesimi nei confronti della tedesca Emma Aicher e rendendo più sicuro il pettorale rosso di leader.

L’azzurra svetta in testa alla graduatoria con 420 punti e può fare affidamento su un vantaggio di 84 lunghezze nei confronti della neozelandese Alice Robinson e di 116 punti sulla tedesca Emma Aicher quando mancano due gare al termine della stagione: domenica 8 marzo in Val di Fassa e domenica 22 marzo a Lillehammer (Norvegia) nell’ambito delle finali del massimo circuito internazionale itinerante.

Numeri alla mano, Sofia Goggia potrebbe alzare al cielo la Sfera di Cristallo già in Val di Fassa, ma cosa dovrebbe succedere? In caso di vittoria sulle nevi italiane, la nostra portacolori festeggerebbe matematicamente. Con il secondo posto dovrebbe sperare che le due rivali dirette non salgano sul gradino più alto del podio, mentre con altri risultati le combinazioni sarebbero di più difficile realizzazione . Di seguito i risultati che permetterebbero a Sofia Goggia di vincere la Coppa del Mondo di superG già in Val di Fassa.

SOFIA GOGGIA VINCE LA COPPA DEL MONDO DI SUPERG IN VAL DI FASSA SE…