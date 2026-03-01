Classifica Coppa del Mondo superG: Sofia Goggia scappa via! Il vantaggio a 2 gare dal termine

Sofia Goggia ha vinto il secondo superG di Soldeu, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino: dopo aver faticato nell’evento disputato ieri sui Pirenei, la fuoriclasse bergamasca ha dettato legge sulle nevi di Andorra e ha conquistato il secondo successo stagionale in questa specialità. L’azzurra è stata magistrale nel terzo settore, dove ha sfruttato un tracciato un po’ più tecnico rispetto al caratteristico piano iniziale, ed è così riuscita a fare la differenza, regolando in maniera perentoria tutte le avversarie.

Scesa con il pettorale numero 11, la nostra portacolori ha preceduto di 24 centesimi la tedesca Emma Aicher e di 31 centesimi la norvegese Kajsa Vickhoff Lie, mentre sono rimaste fuori dal podio la svizzera Corinne Suter (quarta a 0.60) e Laura Pirovano (quinta a 0.77). Il risultato odierno ha permesso al bronzo olimpico di discesa libera di portare a casa 100 punti preziosi, rafforzando in maniera perentoria il proprio pettorale rosso di leader della classifica di specialità, considerando la settima piazza della neozelandese Alice Robinson.

Sofia Goggia ha distanziato l’oceanica di ben 64 lunghezze in questa occasione e ora svetta in testa alla graduatoria di superG con 84 punti di vantaggio su Robinson e 116 su Aicher quando mancano due gare al termine della stagione: domenica 8 marzo in Val di Fassa e domenica 22 marzo a Lillehammer (Norvegia) nell’ambito delle finali del massimo circuito internazionale itinerante. L’azzurra si è sensibilmente avvicinata alla Sfera di Cristallo. Di seguito la classifica della Coppa del Mondo di superG dopo la seconda gara di Soldeu.

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SUPERG

1. Sofia Goggia (Italia) 420

2. Alice Robinson (Nuova Zelanda) 336

3. Emmma Aicher (Germania) 304

4. Ester Ledecka (Cechia) 220

5. Romane Miradoli (Francia) 210

6. Kajsa Vikchoff Lie (Norvegia) 209

7. Malorie Blanc (Svizzera) 193

8. Lindsey Vinn (USA) 190

9. Kira Weidle-Winkelmann (Germania) 165

10. Cornelia Huetter (Austria) 163

11. Laura Pirovano (Italia) 149

13. Elena Curtoni (Italia) 134