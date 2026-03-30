Sinner a caccia del n.1 nel ranking ATP: i punti da difendere fino a Parigi. Occasione di sorpasso ad Alcaraz già a Montecarlo!

Archiviato il Sunshine Double, la sfida per il numero 1 del ranking ATP si sposterà sulla terra battuta europea: l’azzurro Jannik Sinner si è avvicinato allo spagnolo Carlos Alcaraz ed ora ogni occasione sarà buona per l’italiano per tornare in testa alla classifica mondiale.

Dato che la distanza tra l’azzurro e l’iberico dopo Indian Wells e Miami è scesa sotto i 2000 punti, allora il sorpasso potrebbe arrivare già lunedì 13 aprile, ovvero al termine dell’ATP Masters 1000 (non obbligatorio) di Montecarlo, a cui risultano iscritti sia Sinner che Alcaraz.

Il torneo fu vinto lo scorso anno da Alcaraz, che dunque scarterà 1000 punti, mentre Sinner non partecipò e non avrà punti in scadenza: il divario con cui i due partiranno virtualmente nel Principato, allora, sarà inferiore ai 1000 punti, e Sinner potrebbe tornare al numero 1 ATP dopo il torneo monegasco.

Comunque le occasioni fioccheranno entro la fine della stagione sulla terra battuta: fino al Roland Garros, infatti, Alcaraz scarterà altri 3330 punti oltre ai 1000 di Montecarlo, per le vittorie del 2025 a Parigi e Roma e la finale di Barcellona, mentre Sinner ne perderà 1950 per le finali di Parigi e Roma.

PUNTI DA DIFENDERE PER CARLOS ALCARAZ

13.04.2026 ATP Tour Masters 1000 Monte Carlo W 1000

20.04.2026 ATP Tour 500 Barcelona F 330

04.05.2026 ATP Tour Masters 1000 Madrid – 0

18.05.2026 ATP Tour Masters 1000 Rome W 1000

08.06.2026 Grand Slam French Open W 2000

Punti da difendere fino al Roland Garros per Alcaraz: 4330

PUNTI DA DIFENDERE PER JANNIK SINNER

04.05.2026 ATP Tour Masters 1000 Madrid – 0

18.05.2026 ATP Tour Masters 1000 Rome F 650

25.05.2026 ATP Tour 500 PENALTY – 0

08.06.2026 Grand Slam French Open F 1300

Punti da difendere fino al Roland Garros per Sinner: 1950