ATP Miami 2026, Simone Bolelli ed Andrea Vavassori approdano in semifinale!

Simone Bolelli ed Andrea Vavassori approdano in semifinale nel tabellone di doppio maschile dei Miami Open 2026 di tennis, torneo di categoria ATP Masters 1000 in corso in Florida (Stati Uniti): gli azzurri sconfiggono la coppia numero 3 del seeding, formata dallo statunitense Christian Harrison e dal britannico Neal Skupski, con lo score di 7-5 5-7 [10-6] in un’ora e 43 minuti di gioco. Al penultimo atto la coppia italiana affronterà i vincitori del match tra Austin Krajicek / Nikola Mektic e Sander Arends / John Patrick Smith, in programma nella tarda serata italiana di oggi.

Nel primo set gli azzurri mancano quattro palle break consecutive nel secondo game, in cui si erano portati sullo 0-40 in risposta, poi nel quinto gioco sono proprio loro a doversi rifugiare al deciding point. I servizi tornano ad essere dominanti fino al dodicesimo game, nel quale Bolelli e Vavassori, avanti 6-5, vanno sullo 0-30 in risposta, trascinano gli avversari al deciding point, e sfruttano l’occasione per chiudere i conti sul 7-5 dopo 43 minuti.

Nella seconda frazione l’andamento è ancor più lineare, dato che nei primi 10 game sono appena sei i punti vinti in risposta, mentre tra secondo e settimo gioco si registrano 18 punti consecutivi andati alla coppia al servizio. Nell’undicesimo game, però, gli azzurri vanno sotto 15-40 al servizio ed alla seconda occasione Harrison e Skupski operano il break che vale il 6-5 e li spedisce a servire per il set: lo statunitense ed il britannico vanno sul 40-0 ed alla seconda occasione restituiscono il 7-5 in 42 minuti.

Il match tiebreak si apre con gli azzurri che vanno sul 2-0, ma si fanno immediatamente riprendere sul 2-2. Si procede punto a punto, senza minibreak, fino al 4-4, poi la coppia italiana cede un punto al servizio e si ritrova sul 4-5, ma da quel momento infila 5 punti consecutivi per andare a guadagnarsi 4 match point di fila sul 9-5. La seconda opportunità si rivela quella propizia per approdare in semifinale sul 10-6 dopo 18 minuti di gioco.

Le statistiche parlano di un match equilibrato, deciso su pochi punti, con Bolelli e Vavassori che ne vincono 71 in totale, contro i 67 degli avversari. A fare la differenza è la resa degli azzurri con la seconda di servizio, con la quale si attestano al 64% contro il 52% dei rivali. La coppia anglofona piazza 8 ace, a fronte di 2 doppi falli, mentre gli italiani si fermano ad un dato di 2-1.