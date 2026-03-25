ATP Miami 2026, Zverev ai quarti di finale. Tiafoe sfiderà Sinner. Fuori Fritz

Si torna in campo per una giornata caratterizzata dall’intenso programma degli ottavi di finale del tabellone del torneo ATP di Miami. Alexander Zverev supera l’esame di francese e si qualifica per i quarti. Sarà l’americano Frances Tiafoe a sfidare Jannik Sinner. Esce invece l’americano Taylor Fritz, sesto favorito del tabellone.

Jannik Sinner, testa di serie numero due, regola il coriaceo Alex Michelsen 7-5 7-6(4) in un’ora e quarantuno minuti. A sfidare il numero due del mondo sarà una vecchia conoscenza. L’americano Frances Tiafoe, testa di serie numero diciannove, doma il mancino francese Terence Atmane 6-4 1-6 6-4 in un’ora e cinquantatré minuti.

In chiusura di giornata il tedesco Alexander Zverev, terzo favorito del tabellone, doma il francese Quentin Halys 7-6(4) 7-6(1) in un’ora e quarantasei minuti. Il ceco Jiri Lehecka, ventunesimo favorito del tabellone, firma la sorpresa di giornata ed elimina lo statunitense Taylor Fritz, testa di serie numero sei, 6-4 6-7(4) 6-2 in due ore ventisette minuti.

Lo spagnolo Martin Landaluce, numero 151 del ranking, rimonta l’americano Sebastian Korda 2-6 7-6(6) 6-4 in due ore e ventotto minuti dopo aver annullato un match point sul 6-5 del tie-break del secondo parziale. L’argentino Francisco Cerundolo si conferma dopo aver eliminato nei sedicesimi di finale il russo Daniil Medvedev, finalista ad Indian Wells. La testa di serie numero diciotto piega il francese Ugo Humbert 6-4 6-3 in un’ora e diciotto minuti.

Il francese Arthur Fils, testa di serie numero 28, doma il monegasco Valentin Vacherot, ventiquattresimo favorito del seeding, 6-4 6-7(4) 6-4 in due ore e quattordici minuti. Lo statunitense Tommy Paul, testa di serie numero ventidue, liquida l’argentino Tomas Etcheverry 6-1 6-3 in un’ora e quindici minuti.