Perché Jannik Sinner ha aggiunto 50 punti al ranking ATP questa settimana senza giocare

Jannik Sinner nell’aggiornamento del ranking ATP di lunedì 25 maggio salirà da quota 14700 a 14750 punti: l’azzurro, infatti, pur non scendendo in campo, guadagnerà 50 punti netti nella classifica mondiale, portandosi a +2790 su Carlos Alcaraz.

Nulla di strano o di anormale: l’azzurro lo scorso anno non disputò il numero minimo previsto di tornei di categoria ATP 500 e per questo incappò in due penalità, ricevendo uno zero in concomitanza dei tornei di Amburgo e di Washington.

Questi zeri vengono mantenuti in classifica per 52 settimane: il primo scadrà lunedì prossimo, mentre per il secondo occorrerà attendere lunedì 27 luglio. Lunedì prossimo, dunque, Sinner recupererà i 50 punti di Halle 2025, che torneranno a far parte dei suoi 18 tornei validi (più le Finals).

L’azzurro, infatti, aveva dovuto rinunciare a questi 50 punti per far posto ad aprile nel conteggio al Masters 1000 di Montecarlo, torneo non obbligatorio e trattato alla stregua di un 500 dall’ATP, ma li recupererà il 25 maggio e li terrà fino al 22 giugno, quando li perderà definitivamente, non giocando ad Halle nel 2026.