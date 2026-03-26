ATP Miami 2026, Lehecka sfiderà Fils nella semifinale della parte alta

Il torneo entra nella fase decisiva con i match dei quarti di finale della parte alta del tabellone. Saranno il ceco Jiri Lehecka e il francese Arthur Fils ad affrontarsi nella semifinale per contendersi il diritto di giocare la sfida decisiva di domenica. In un tabellone caratterizzato da costanti sorprese non ci saranno giocatori non teste di serie tra i primi quattro.

Il ceco Jiri Lehecka, testa di serie numero 21, doma il giovane spagnolo Martin Landaluce 7-6(1) 7-5 in due ore e quattro minuti. Nel contesto di un primo parziale che si sviluppa sui binari di un sostanziale equilibrio lo spagnolo annulla quattro palle break nei primi tre turni di battuta. Il match prosegue nel rispetto dei servizi e il tie-break diventa la soluzione inevitabile. Il ceco lo domina collezionando sei punti consecutivi dopo l’1-1 iniziale.

La seconda frazione inizia con le due palle break salvate dallo spagnolo nel secondo game, mentre il ceco annulla la possibilità del 2-3. L’equilibrio regna sovrano e il match si risolve in volata. Lehecka difende a 15 il turno di battuta del 6-5 e, al termine di un dodicesimo gioco interminabile, trasforma il quarto match point per il definitivo 7-5.

Il francese Arthur Fils, testa di serie numero 28, piega lo statunitense Tommy Paul, ventiduesimo favorito del tabellone, 6-7(3) 7-6(4) 7-6(6) al termine di una maratona di due ore e quarantanove minuti. In una partita nella quale non ci sono break lo statunitense vince il primo parziale con il parziale di 5-1 grazie a cui rompe l’equilibrio per passare dal 2-2 al 7-3 del tie-break iniziale. Il copione si ripete, quasi identico, nella seconda frazione: i due contendenti non concedono nulla al servizio e il francese si aggiudica il tie-break con il 4-1 con cui passa dal 3-3 al 7-4 che gli permette di impattare la contesa. Nel set decisivo, il transalpino annulla quattro palle break e un match point prima di rifugiarsi nuovamente al tie-break. Paul parte decisamente meglio e scappa sul 6-2, ma Fils non molla la presa, salva altri quattro match point e con un devastante parziale di 6-0 chiude i conti per il definitivo 8-6.