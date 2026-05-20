Quando il sorteggio del Roland Garros e dove vederlo in streaming. Le possibili teste di serie per Sinner turno per turno

Mancano poco più di 24 ore al sorteggio del tabellone principale del Roland Garros 2026 di tennis, che si terrà alle ore 14.00 di domani, giovedì 21 maggio, e sarà trasmesso in diretta streaming su Discovery Plus e HBO Max: nel torneo maschile l’azzurro Jannik Sinner, numero 1 del ranking ATP, sarà accreditato della prima testa di serie e verrà inserito nella parte alta del main draw.

L’azzurro potrà ritrovare soltanto in finale Alexander Zverev, mentre potrà incontrare uno tra Novak Djokovic e Felix Auger-Aliassime soltanto in semifinale. Ai quarti potrà esserci, invece, l’incrocio con una delle teste di serie dalla 5 alla 8, ovvero Ben Shelton, Daniil Medvedev, Taylor Fritz ed Alex De Minaur.

Agli ottavi Sinner potrà incontrare, inoltre, una delle alle teste di serie dalla 13 alla 16, ovvero Karen Khachanov, Luciano Darderi, Casper Ruud e Valentin Vacherot, mentre ai sedicesimi affronterà uno dei tennisti tra il 25 ed il 32 del seeding, ovvero Francisco Cerundolo, Jakub Mensik, Rafael Jodar, Joao Fonseca, Tallon Griekspoor, Corentin Moutet, Brandon Nakashima ed Ugo Humbert, infine non incontrerà teste di serie nel secondo e nel primo turno.

CHI POTREBBE INCONTRARE NEI VARI TURNI JANNIK SINNER

Primo turno

Giocatori non inseriti tra le teste di serie.

Secondo turno

Giocatori non inseriti tra le teste di serie.

Terzo turno

Una testa di serie tra la 25 e la 32, ovvero Francisco Cerundolo, Jakub Mensik, Rafael Jodar, Joao Fonseca, Tallon Griekspoor, Corentin Moutet, Brandon Nakashima ed Ugo Humbert.

Quarto turno

Una testa di serie tra la 13 e la 16, ovvero Karen Khachanov, Luciano Darderi, Casper Ruud e Valentin Vacherot.

Quarti di finale

Una testa di serie tra la 5 e la 8, ovvero Ben Shelton, Daniil Medvedev, Taylor Fritz ed Alex De Minaur.

Semifinali

Una testa di serie tra la 3 e la 4, ovvero Novak Djokovic e Felix Auger-Aliassime.

Finale

La testa di serie numero 2, ovvero Alexander Zverev.

CALENDARIO SORTEGGIO ROLAND GARROS 2026

Giovedì 21 maggio, alle ore 14.00.

PROGRAMMA SORTEGGIO ROLAND GARROS 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Discovery Plus e HBO Max.