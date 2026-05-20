Roland Garros 2026: i quattro principali avversari per Jannik Sinner

Chi può battere Jannik Sinner? Questa è la domanda che il mondo del tennis maschile continua a porsi negli ultimi mesi. Senza l’infortunato Carlos Alcaraz, il numero uno del mondo sembra davvero essere senza avversarsi e si presenta al Roland Garros da super favorito, come dimostrano anche le quote dei bookmakers. Forse neanche ai tempi dei successi di Nadal c’era un così tale squilibrio di forze in campo, ma il merito va ovviamente tutto all’altoatesino che finora è sembrato davvero imbattibile.

Il nemico principale di Sinner potrebbe essere lo stesso Sinner. Infatti gli unici veri problemi potrebbero arrivare da un eventuale infortunio, da un possibile malanno, con il numero uno del mondo che ha spesso patito il caldo e che anche a Roma ha rischiato in semifinale contro Medvedev proprio per un calo improvviso di energie. Inoltre c’è il tema della lunghezza delle partite negli Slam, con Jannik che ha quasi sempre sofferto le lunghe battaglie, non avendo ancora mai vinto un match oltre le tre ore di gioco.

Ma esistono degli avversari? Il primo è stato proprio citato poco fa ed è Daniil Medvedev. Il russo, però, non si è mai spinto oltre i quarti di finale a Parigi, ma è anche quel giocatore che è andato il più vicino possibile a battere Jannik negli ultimi mesi. Nella semifinale di Roma ha sicuramente anche pesato il malessere di Sinner, ma Medvedev ha sicuramente le qualità per provare a mettere il match in battaglia, cercando di allungarlo il più possibile, arrivando su un terreno sicuramente ostico per l’azzurro.

Il secondo è uno dei due giocatori che ha battuto Sinner in questa stagione. Si tratta del solito Novak Djokovic, capace di una straordinaria impresa nella semifinale degli Australian Open, quando è arrivato più volte vicinissimo alla sconfitta ed invece è riuscito ancora una volta a stupire il mondo. Il serbo, però, non ha mai praticamente giocato sul rosso in questa stagione e anche l’esordio a Roma è durato un solo incontro. Rimane comunque sempre Djokovic ed è ovviamente complicato provare a scommettere contro un campione da 24 Slam vinti.

Guardando al ranking e alle teste di serie l’avversario diretto di Sinner sarebbe Alexander Zverev, ma il tedesco ha perso le ultime nove partite giocate contro Jannik, comprese quella nella semifinale di Montecarlo e poi nella finale di Madrid, dove ha vinto appena tre game, cedendo in meno di un’ora. Zverev ha fatto quasi sempre bene in tutti gli ultimi Slam giocati, ma ogni volta non è mai riuscito a fare quello step successivo per arrivare a quel titolo che rischia davvero di non vincere mai in carriera.

C’è poi il quarto, il nome nuovo, l’incognita di questo Roland Garros. La Spagna ha perso Carlos Alcaraz, ma ha trovato Rafael Jodar. Lo spagnolo, però, è al primo Slam parigino della carriera e soprattutto resta tutto da scoprire il suo rendimento nei match al meglio dei cinque set. In questa stagione sul rosso ha mostrato di avere grandissimo talento, ma basterà per provare a competere con Sinner? Molto difficile pensarlo, ma non impossibile.