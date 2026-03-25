Settimana Coppi&Bartali 2026, tappa di oggi Barbaresco-Barolo in tv: orari, percorso, favoriti. Finale per uomini da classiche

Nel contesto di una settimana il cui il calendario sposta la sua attenzione in Belgio con tre classiche di assoluto spessore l’Italia propone uno degli appuntamenti tipici della prima parte dell’anno. Si corre, da oggi a domenica 29 Marzo, la Settimana Internazionale Coppi e Bartali, competizione inserita nel calendario della Coppa Italia delle Regioni.

La storica corsa, siamo alla quarantunesima edizione, quest’anno cambia scenari: si passa dai territori della Romagna ad un tour itinerante tra Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia-Giulia. Si parte da Barbaresco e si chiude a Gemona del Friuli dopo aver percorso 819,7 km in cinque tappe: scalatori, passisti e corridori veloci troveranno ampia possibilità di espressione nelle diverse frazioni. La gara prende il via con la prima tappa Barbaresco-Barolo di 161,1 chilometri.

Come vedere in tv la Settimana Internazionale Coppi e Bartali? La prima tappa non sarà trasmessa in diretta tv. RaiSport HD proporrà la trasmissione in differita dalle 18:00 alle 18:45. La corsa sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube Lega Ciclismo Professionistico. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta.

PERCORSO TAPPA DI OGGI SETTIMANA COPPI E BARTALI 2026

La prima frazione propone un percorso ondulato caratterizzato da quattro GPM nel territorio delle Langhe. Nelle fasi iniziali i corridori scaleranno Manera, seconda categoria di 4,3 km al 6,2% di pendenza media, e Regione Sant’Antonio, terza categoria di 2 km al 6,9%. L’ultima difficoltà di giornata, a poco più di 10 km dal traguardo, sarà la salita di La Morra, seconda categoria di 6,5 km al 4,6 di pendenza media. Il rettilineo finale è in leggera salita e diventa ancor più duro negli ultimi duecento metri.

FAVORITI

La tipologia di tracciato ed il finale proposto lasciano pensare all’azione di uomini capaci di resistere sugli strappi e bravi ad imporsi nello sprint di gruppi ristretti. Lo svizzero Mauro Schmid del Team Jayco AlUla, vincitore dell’edizione 2023 e da più parti ritenuto come favorito principale per la vittoria finale, potrebbe approfittare per lasciare subito il segno. Sarà in gara anche il britannico Mark Donovan della Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team, secondo classificato della scorsa edizione. Alessandro Covi e Davide De Pretto della Jayco potrebbero far bene fin da subito su un percorso adatto alle proprie caratteristiche. Autorevoli candidati ad un ruolo da protagonisti potrebbero essere, fin dalla prima frazione, l’eterno Diego Ulissi della XDS Astana Team e Giovanni Aleotti della Red Bull-Bora-hansgrohe. Lorenzo Finn sarà al via, ma potrebbe sfruttare la corsa per preparare i prossimi appuntamenti tra gli under 23 e puntare magari ad un successo di tappa.

PROGRAMMA PRIMA SETTIMANA COPPI E BARTALI 2026

Mercoledì 25 marzo – Barbaresco-Barolo (161,1 km)

Orario di partenza: 11.42

Orario di arrivo: 15.30 circa

DOVE VEDERE LA PRIMA TAPPA DELLA SETTIMANA COPPI E BARTALI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista. Differita su RaiSport HD dalle 18:00 alle 18:45

Diretta streaming: Lega Ciclismo Professionistico (canale YouTube)

Diretta Live testuale: OA Sport