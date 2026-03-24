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Ronde Van Brugge 2026: cambia il nome, ma resta una classica per velocisti. Jasper Philipsen favorito
Una corsa ormai storica del calendario, giunta alla sua 50ma edizione, che va praticamente ad aprire il periodo delle Classiche del Nord. Non è più la Tre Giorni di La Panne, è diventata la Ronde Van Brugge ed andrà in scena domani.
PERCORSO
202,9 chilometri con partenza ed arrivo nella località che dà il nome alla corsa. Ad andare a guardare l’altimetria c’è poco da sottolineare, di salite neanche l’ombra. Dopo un primo tratto si entrerà nel circuito da percorrere tre volte dove l’unico pericolo sarà il chilometro e poco più di pavé di Brieversweg. Praticamente scontata la volata finale.
FAVORITI
Il nome più atteso è sicuramente quello del padrone di casa Jasper Philipsen, già vincitore di due edizioni tra 2023 e 2024. Occhio anche al neerlandese Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets), apparso in gran forma nelle ultime uscite e trionfatore nel 2019. Al via anche il campione uscente, il colombiano Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates – XRG), mentre il nome a sorpresa può essere quello di Milan Fretin (Cofidis).
ITALIANI
Una dozzina di corridori azzurri al via, manca però un velocista di spicco. Proveranno a gettarsi nello sprint Luca Mozzato (Tudor Pro Cycling Team) e uno dei due giovani della Bahrain – Victorious tra Daniel Skerl ed Alberto Bruttomesso. Possibile ruolo da gregario per il fratello di Jonathan, Matteo Milan (Groupama – FDJ United).