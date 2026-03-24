Tadej Pogacar ha vinto la Milano-Sanremo con il telaio fissurato! Cosa significa e le parole del meccanico

Tadej Pogacar ha vinto la Milano-Sanremo 2026 con il telaio fissurato, ovvero con la struttura portante della bicicletta rovinata, tanto da compromettere l’integrità strutturale del mezzo e la sicurezza di chi lo guida. Il Campione del Mondo non ne era però a conoscenza e lo ha scoperto soltanto nelle ore successive il trionfo nella Classica Monumento andata in scena sabato 21 marzo, il primo in questo appuntamento del calendario internazionale che sembrava essere maledetto per il fuoriclasse sloveno.

A parlarne è stato il suo meccanico Boštjan Kavčnik in un’intervista concessa al media sloveno Delo: dalla caduta avvenuta in uscita da Imperia, quando mancavano 35 chilometri al traguardo, il padrone del Tour de France ha pedalato con una bicicletta danneggiata. Nello specifico il tecnico ha dichiarato: “Se avesse saputo in che condizioni era la sua bici…Dopo l’arrivo, abbiamo constatato che aveva disputato il finale con un telaio fissurato. La forcella posteriore era danneggiata, ma fortunatamente era ancora integra. Se lo avesse saputo, non avrebbe mai affrontato la discesa con tanta aggressività, nemmeno quando ha attaccato nella discesa del Poggio“.

Tadej Pogacar è rientrato di prepotenza dopo l’incidente, ha attaccato sulla Cipressa, è rimasto solo con Tom Pidcock e Mathieu van der Poel, ha accelerato sul Poggio, ha staccato l’olandese e poi ha battuto il britannico in un’avvincente volata a due in via Roma, contenendo il tentativo di recupero del gruppo. Prossimo appuntamento domenica 5 aprile con il Giro delle Fiandre, a caccia di un nuovo sigillo in un Monumento per poi provarci alla Parigi-Roubaix, l’unica che manca al suo appello.