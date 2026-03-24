L’Italia scivola nel ranking UCI: Pogacar lancia il sorpasso sul podio. Pellizzari cresce, Ciccone al top

L’Italia ha perso due posizioni nel ranking UCI per Nazioni, la graduatoria stilata settimanalmente dall’Unione Ciclistica Internazionale. La buona prova corale offerta alla Milano-Sanremo non è bastata per pareggiare il secondo posto conseguito lo scorso anno da Filippo Ganna, in più Tadej Pogacar ha vinto e così la Slovenia è riuscita a operare un doppio sorpasso ai danni degli azzurri e della Francia, che ha a sua volta scavalcato il Bel Paese.

L’Italia è così scivolata in quinta posizione, a 606 lunghezze di distacco di transalpini e a 872 punti dai balcanici, saliti sul terzo gradino del podio alle spalle del Belgio e della Danimarca. Da annotare che la Spagna è uscita dalla top-10, scavalcata dal Messico, il quale insegue USA, Paesi Bassi, Australia e Gran Bretagna. Il riscontro della Classicissima di Primavera ha chiaramente inciso anche sulla graduatoria a livello individuale, dove lo sloveno Tadej Pogacar campeggia con quasi cinquemila punti di vantaggio sul messicano Isaac Del Toro, mentre il danese Jonas Vingegaard si trova in terza posizione.

In top-10 ci sono stati quattro avvicendamenti: il danese Mads Pedersen ha superato il belga Remco Evenepoel al quarto posto, il britannico Tom Pidcock ha scalato due gradini grazie alla piazza d’onore conseguita alla prima Classica Monumento ed è sesto davanti al portoghese Joao Almeida (settimo) e all’olandese Mathieu van der Poel (ottavo, scivolato indietro di un paio di gradini). A seguire figurano il belga Wout van Aert e l’australiano Jay Vine.

Giulio Ciccone resta il migliore italiano, sempre al tredicesimo posto. Stabile anche Christian Scaroni (16mo), risalgono di un paio di posizioni Giulio Pellizzari (23mo), Antonio Tiberi (43mo) e Lorenzo Fortunato (64mo), mentre Jonathan Milan ne ha perse tre ed è sceso in 26ma piazza. Simone Velasco 52mo, Filippo Ganna ha scontato una retrocessione di ben venticinque posizioni ed è 68mo, appena davanti a Matteo Trentin (73mo) e Diego Ulissi (78mo). Grande balzo di Andrea Vendrame: +40 e 82mo posto, davanti a Damiano Caruso (87mo).

RANKING UCI (al 24 marzo)

RANKING UCI (TOP-10)

1. Tadej Pogacar (Slovenia) 11.635

2. Isaac Del Toro (Messico) 6.789

3. Jonas Vingegaard (Danimarca) 6.369,14

4. Mads Pedersen (Danimarca) 5.016,88

5. Remco Evenepoel (Belgio) 4.845,86

6. Tom Pidcock (Gran Bretagna) 4.275,38

7. Joao Almeida (Portogallo) 4.073,5

8. Mathieu van der Poel (Paesi Bassi) 3.563

9. Wout van Aert (Belgio) 3.498

10. Jay Vine (Australia) 2.815,5

RANKING UCI ITALIANI (TOP-100)

13. Giulio Ciccone 2.617,88

16. Christian Scaroni 2.415

23. Giulio Pellizzari 2.230

26. Jonathan Milan 2.104

43. Antonio Tiberi 1.619,5

52. Simone Velasco 1.400

64. Lorenzo Fortunato 1.157

68. Filippo Ganna 1.090,83

73. Matteo Trentin 1.055,14

78. Diego Ulissi 1.027

82. Andrea Vendrame 983

87. Damiano Caruso 908

RANKING UCI PER NAZIONI (TOP-10)

1. Belgio 19.040,19

2. Danimarca 17.780,02

3. Slovenia 15.479

4. Francia 15.213,47

5. Italia 14.607,21

6. Gran Bretagna 14.498,14

7. Australia 11.052,5

8. Paesi Bassi 10.620,72

9. USA 10.080,4

10. Messico 7.939,29