Scandicci-Fenerbahce Istanbul oggi, Champions League volley femminile 2026: orario, tv, programma, streaming

La Savino Del Bene Scandicci si appresta ad affrontare uno degli appuntamenti più significativi della propria stagione europea. Nei quarti di finale di Champions League femminile la formazione toscana sfida il Fenerbahce Istanbul, una delle realtà più prestigiose e competitive del volley internazionale. La gara di andata inaugura un doppio confronto di altissimo livello, con in palio l’accesso alla Final Four della massima competizione continentale.

La squadra allenata da Marco Gaspari arriva alla sfida con fiducia anche grazie ai risultati ottenuti in Italia. Scandicci ha infatti appena staccato il pass per le semifinali dei playoff scudetto, superando Bergamo nei quarti di finale. Dopo il successo sofferto 3-2 nella partita di andata, le toscane hanno chiuso la serie con un convincente 3-0 nel match di ritorno, confermando solidità e qualità dell’organico. All’orizzonte c’è ora la semifinale tricolore contro Milano, che scatterà nel fine settimana e assegnerà uno dei due posti per la finale. Il cammino europeo della Savino Del Bene è stato positivo ma tutt’altro che privo di ostacoli. Inserita nello stesso raggruppamento di VakifBank Istanbul, Volero Le Cannet e CS Volei Alba Blaj, la formazione toscana ha terminato la fase a gironi al secondo posto con 4 vittorie e 2 sconfitte per un totale di 13 punti, alle spalle del VakifBank, capace di vincere tutte le sei partite disputate.

L’avvio della competizione era stato convincente, con il successo per 3-0 contro Alba Blaj e la vittoria esterna 3-1 sul campo di Le Cannet. Più complicate invece le sfide con il VakifBank: nella gara disputata in Toscana le turche si sono imposte 3-1, mentre nel match di ritorno a Istanbul Scandicci è andata vicinissima all’impresa, arrendendosi soltanto al tie-break dopo una partita giocata punto a punto. I successi netti nella seconda parte del girone contro Le Cannet e Alba Blaj hanno poi permesso alle toscane di consolidare la seconda posizione e accedere alla fase a eliminazione diretta. Negli ottavi di finale la Savino Del Bene è stata protagonista di un derby italiano ad altissima tensione contro Novara. All’andata in Piemonte l’Igor Gorgonzola si era imposta 3-1, mettendo in salita il percorso di Scandicci. Nel ritorno però le toscane hanno reagito con determinazione, vincendo 3-1 e rimandando il verdetto al Golden Set, dove hanno trovato lo spunto decisivo per conquistare la qualificazione ai quarti.

Dall’altra parte della rete ci sarà però una delle squadre più temibili del panorama europeo. Il Fenerbahce Istanbul arriva ai quarti dopo aver dominato la propria fase a gironi di Champions League. Inserita nello stesso gruppo di Novara, PGE Budowlani Łódź e Benfica, la formazione turca ha chiuso con sei vittorie su sei partite e 17 punti, dimostrando grande continuità di rendimento. Tra i risultati più significativi spiccano proprio i due successi contro Novara, battuta 3-0 in Italia e poi 3-2 a Istanbul al termine di una sfida molto equilibrata. Anche nel campionato turco il Fenerbahce sta disputando una stagione di alto livello, occupando il secondo posto con 21 vittorie e 4 sconfitte, alle spalle del VakifBank.

La squadra di Istanbul è guidata in panchina dall’allenatore italiano Marcello Abbondanza, mentre in regia c’è la campionessa olimpica e mondiale Alessia Orro, arrivata in estate ma alle prese con un problema fisico che potrebbe costringerla a saltare la partita. In caso di forfait, spazio alla turca Areiya Karasoy, con la giovane Beril Coban come ulteriore alternativa. Nel ruolo di opposta brilla la stella del volley turco Melissa Vargas, affiancata dalla statunitense Yaasmeen Bedart-Ghani.

Tra le schiacciatrici spiccano la turca Hande Baladin e la russa Anna Fedorovtseva, mentre in rosa figurano anche la serba Bojana Milenkovic e la giovane turca Liza Safronova. Al centro giocano la polacca Agnieszka Korneluk e la storica capitana Eda Erdem, con Asli Kalac e Fatma Beyaz pronte a dare profondità al reparto. Il sistema difensivo è guidato dal libero Hatice Gizem Örge, una delle giocatrici più affidabili del panorama internazionale.

Il fischio d’inizio è in programma al Palazzo Wanny di Firenze mercoledì 11 marzo con inizio alle 19.00. La partita sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma a pagamento Sky sul canale Sky Sport 254 (254 della piattaforma Sky), mentre è prevista la diretta streaming su Dazn (visibile saltuariamente anche sul canale 214 di Sky), su Now Tv, su Sky Go e su Eurovolley tv. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Savino Del Bene Scandicci e Fenerbahce Istanbul.

A CHE ORA LA CHAMPIONS LEAGUE DI VOLLEY FEMMINILE

Mercoledì 11 marzo – Palazzo Wanny di Firenze

Ore 19.00 Savino Del Bene Scandicci vs Fenerbahce Istanbul.

PROGRAMMA CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY FEMMINILE 2025-2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport 254 (254 della piattaforma Sky)

Diretta streaming: Dazn, Now Tv, Sky Go e su Eurovolley tv (eurovolley.tv)

Diretta Live testuale: OA Sport.