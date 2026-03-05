Volley femminile, Scandicci è l’ultima semifinalista dei play-off! Bergamo liquidata in Serie A1

Si chiudono i quarti di finale play-off della Serie A1 di volley femminile: Scandicci passa a Bergamo in gara-2 per 0-3 (20-25, 17-25, 20-25), chiude la serie sul 2-0, ed affronterà Milano nel penultimo atto, mentre dall’altro lato del tabellone si sfideranno Conegliano e Novara.

Nel primo set l’equilibrio dura fino al 16-16, al quale si giunge praticamente senza break e con le due compagini sempre fianco a fianco. Scandicci spacca il parziale con 3 punti di fila che valgono il 16-19, trovando poi anche il +4 sul 18-22. Bergamo non ha più la forza di ricucire il gap e l’epilogo arriva sul 20-25 per le toscane.

Nella seconda frazione la frattura tra le due compagini arriva molto prima: sul 4-4 le ospiti piazzano un break mortifero di 0-5 che le fa volare via sul 4-9. Bergamo non reagisce e Scandicci doppia le avversarie sul 7-14, senza scendere mai, da quel momento in poi, sotto i 6 punti di margine. Rapidamente si arriva sul 17-25.

Nel terzo parziale le lombarde provano il tutto per tutto, allungando subito sul 3-1 e poi andando sul 6-3. Scandicci piazza un break di 0-4 e passa a condurre, anche se Bergamo riesce a mantenere il testa a testa fino al 9-9. Nuovo allungo ospite sul 9-12 e poi sul 12-17, le lombarde non rientrano più e le toscane fanno festa sul 20-25.

La top scorer è Ekaterina Antropova, che chiude con 17 punti all’attivo, ma va in doppia cifra per Scandicci anche Linda Nwakalor, a quota 11, con 5 muri e 2 ace. Per Bergamo la miglior realizzatrice è Kendall Kipp con 12 punti, mentre Linda Manfredini si ferma a 8, con 2 muri.