Scandicci firma la rimonta da urlo nel derby di Champions League: Antropova show, Novara ko e pass per i quarti

Scandicci ha vinto la battaglia campale con Novara e si è qualificata ai quarti di finale della Champions League di volley femminile: dopo aver perso il confronto d’andata per 3-1, le Campionesse del Mondo hanno avuto la meglio nel playoff di ritorno giocato di fronte al proprio pubblico del PalaWanny di Firenze per 3-1 (24-26; 25-17; 25-15; 25-21) e hanno poi prevalso nel decisivo golden set di spareggio (15-7) in 114 minuti di gioco decisamente palpitanti.

Le vice campionesse d’Europa hanno fornito una prestazione di forza dopo essersi fatte rimontare dal 23-20 nel primo parziale, meritandosi il diritto di proseguire la propria avventura nella massima competizione continentale. Le piemontesi ci hanno provato, ma sulla lunga distanza hanno dovuto cedere il passo a una formazione sulla carta più rodata dal punto di vista tecnico e agonistico, che ha saputo recuperare quando era con le spalle al muro.

La Savino Del Bene se la dovrà ora vedere nel doppio confronto con il Fenerbahce Istanbul, corazzata turca allenata da Marcello Abbondanza e che tra le proprie fila può contare sulla palleggiatrice Alessia Orro. In caso di colpaccio contro le gialloblù, la seconda forza della Serie A1 incrocerà probabilmente l’Eczacibasi Istanbul, ampiamente favorito contro le polacche dell’Asseco Resovia, mentre la Igor Gorgonzola, quarta forza del campionato, si concentrerà ora sui playoff scudetto.

Prestazione superlativa da parte dell’opposto Ekaterina Antropova (26 punti, 3 ace, 55% in attacco), prova granitica sottorete delle centrali Linda Nwakalor (14 punti, 9 muri) e Camilla Weitzel (14 punti, 6 stampatone), in doppia cifra anche la schiacciatrice Sarah Franklin (15) spalleggiata da Caterina Bosetti (6). A Novara non sono bastate le 20 marcature della bomber Tatiana Tolok, 11 punti per la centrale Sara Bonifacio, 14 per il martello Lina Alsmeier.

LA CRONACA DI SCANDICCI-NOVARA

Inizio combattuto di primo set (7-7), poi Novara trova il break: pallonetto spinto di Alsmeier, muro e primo tempo di Bonifacio per il 10-7. Scandicci rimane in scia e poi aggancia il parecchio a quota 11 grazie a una pipe e a un ace di Ruddins, allungando anche sul 15-13 con un bel muro di Weitzel e un errore di Tolok. Due stampatone consecutive di Nwakalor sembrano lanciare le padrone di casa (21-18), ma sul 23-20 un errore al servizio di Antropova e due ace di fila di Squarcini sanciscono la parità (23-23). Antropova guadagna un set-point, ma Bonifacio lo annulla con un primo tempo e poi gli attacchi di Alsmeier e Tolok regalano il parziale a Novara.

La Savino Del Bene non si scompone e parte a razzo nella seconda frazione: 5-1 di prepotenza con Ruddins e Nwakalor grandi protagoniste. Antropova riesce a prevalere nel duello con Tolok, il muro di Cambi sancisce il 14-10 e poi le toscane allungano con disinvoltura, rimettendo la partita in parità. Un diagonale stretto di Antropova, un colpo di Weitzel e un attacco di Ognjenovic spingono le padrone di casa sul +3 (8-5) nel terzo parziale, poi Antropova sale in cattedra e a suon di attacchi e ace (due di fila) propizia il 18-11 che nei fatti chiude i conti.

Il quarto set diventa così un crocevia in ottica qualificazione. Lotta punto a punto fino al 15-15, Novara firma un break con i diagonali di Ishikawa e Alsmeier (15-18), ma due ace di Weitzel e una pipe di Tolok ristabiliscono la parità prima dei colpi di Ruddins e Franklin che lanciano Scandicci verso la vittoria. La qualificazione si decide al golden set: c’è lotta fino al 5-4, poi Tolok sbaglia e Ognjenovic e Weitzel firmano i muri del 9-5. Le toscane controllano la situazione e chiudono i conti con il primo tempo di Bonifacio e il muro di Nwakalor.