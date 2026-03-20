Scampoli e Bianchi non si fermano! Sono già agli ottavi del Challenge di Tlaxcala

Ancora un avvio travolgente, come sette giorni fa a Joao Pessoa, per la coppia italiana composta da Claudia Scampoli e Giada Bianchi, impegnate in questo fine settimana nel Challenge di Tlaxcala in Messico, nel quale le azzurre sono le numero uno del seeding. La coppia italiana, nella notte, ha vinto il proprio girone ed è già negli ottavi di finale, dove attende la vincente della sfida tra due coppie statunitensi, Harward/Hodel e Anderson/Chacon.

Nella semifinale del girone le azzurre hanno avuto la meglio senza troppi problemi della coppia di casa composta da Cepek/Juarez. Partita senza storia, conclusa in meno di mezz’ora, con le azzurre che hanno vinto in due set, 21-12 e 21-10, parziali che la dicono lunga sull’andamento del match.

Scampoli e Bianchi, invece, hanno dovuto faticare molto di più per avere ragione, in due combattuti set, delle ceche Pavelková/Pavelková. Primo set tutto ad inseguire per le italiane, che sono rimaste sotto fino al 15-17, poi grazie al servizio hanno piazzato un break di 4-0 per il 19-17 e sono riuscite a tenere il cambio palla fino al 21-19.

Nel secondo parziale, sotto 3-6, le azzurre si sono portate avanti 11-8. La coppia ceca, con un break micidiale di 1-8, si è portata fino al 16-20, ma a quel punto si è inceppata, permettendo alle azzurre di pareggiare a quota 20. Scampoli/Bianchi hanno annullato un altro set ball, poi sono passate a condurre e, al terzo tentativo, hanno chiuso con il punteggio di 25-23.

TORNEO MASCHILE

Qualificazioni primo turno: Bonilha/Vilso BRA [17] – Zuliani/Joao Mares BRA [16] 0-2 (19-21, 17-21)

Rivest/Licht CAN [13] – Stadie/Sievers GER [20] 2-1 (21-17, 16-21, 15-13)

Tatsumi/Furuta JPN [19] – Priima/Perez USA [14] 0-2 (16-21, 12-21)

Campbell/Kaufman S USA [15] – Roberts/Lorenz USA [18] 2-1 (19-21, 21-11, 15-10)

Qualificazioni secondo turno: Gonzalo/Giuliano PAR [1] – Zuliani/Joao Mares BRA [16] 2-0 (21-12, 21-16)

Manaus/Henrique BRA [9] – Nemec/Petruf SVK [8] 0-2 (17-21, 18-21)

Mayer/Penberthy ISV [5] – Rahnavard/Kemp CAN [12] 1-2 (23-21, 15-21, 12-15)

Rivest/Licht CAN [13] – de Greeff/Gannett CAN [4] 2-0 (21-19, 21-18)

Bedritis/Rinkevics LAT [3] – Priima/Perez USA [14] 2-1 (18-21, 21-18, 15-12)

Gabriel/Johann BRA [11] – Hodges/Hood AUS [6] 1-2 (16-21, 21-15, 9-15)

Caldwell/La Bouliere USA [7] – Wilcox/Field USA [10] 2-1 (24-22, 16-21, 15-12)

Campbell/Kaufman S USA [15] – Potts/Pearse AUS [2] 0-2 (14-21, 16-21)

Gironi. Pool A

Hölting Nilsson/Andersson, E SWE [1] – Rivest/Licht CAN [32] [Q] 2-0 (21-8, 21-8)

Pascariuc P./Horst AUT [16] – Sagstetter, J./Sagstetter, B. GER [17] 2-1 (21-12, 12-21, 15-12)

20-Mar 09:00 Hölting Nilsson/Andersson, E SWE [1] – Pascariuc P./Horst AUT [16]

20-Mar 11:00 Rivest/Licht CAN [32] [Q] – Sagstetter, J./Sagstetter, B. GER [17]

Pool B

Krattiger/Dillier SUI [2] – Rahnavard/Kemp CAN [31] [Q] 2-0 (21-10, 21-15)

Luini/Immers NED [15] – Kantor/Lejawa POL [18] 2-0 (21-19, 21-17)

20-Mar 09:00 Krattiger/Dillier SUI [2] – Luini/Immers NED [15]

20-Mar 11:00 Rahnavard/Kemp CAN [31] [Q] – Kantor/Lejawa POL [18]

Pool C

Capogrosso N./Capogrosso T. ARG [3] – Nemec/Petruf SVK [30] [Q] 2-0 (21-18, 21-11)

Huster/Winter GER [14] – Just/Wüst GER [19] Injury Team B

20-Mar 09:00 Capogrosso N./Capogrosso T. ARG [3] – Huster/Winter GER [14]

20-Mar 11:00 Nemec/Petruf SVK [30] [Q] – Just/Wüst GER [19]

Pool D

Nicolaidis/Carracher AUS [4] – Caldwell/La Bouliere USA [29] [Q] 1-2 (19-21, 21-14, 13-15)

Friedli/Jordan SUI [13] – Gonzalo/Giuliano PAR [20] [Q] 2-0 (21-16, 21-17)

20-Mar 09:00 Caldwell/La Bouliere USA [29] [Q] – Friedli/Jordan SUI [13]

20-Mar 12:00 Nicolaidis/Carracher AUS [4] – Gonzalo/Giuliano PAR [20] [Q]

Pool E

Arthur/Adrielson BRA [5] – Hodges/Hood AUS [28] [Q] 1-2 (15-21, 21-12, 13-15)

Cory/Bradford USA [12] – Potts/Pearse AUS [21] [Q] 1-2 (19-21, 21-16, 11-15)

20-Mar 10:00 Hodges/Hood AUS [28] [Q] – Potts/Pearse AUS [21] [Q]

20-Mar 12:00 Arthur/Adrielson BRA [5] – Cory/Bradford USA [12]

Pool F

Adelmo/Mateus BRA [6] – Osuna/Sarabia MEX [27] 2-0 (21-17, 23-21)

Amieva/Bueno ARG [11] – Brewster/Webber USA [22] 1-2 (21-14, 13-21, 21-23)

20-Mar 10:00 Adelmo/Mateus BRA [6] – Brewster/Webber USA [22]

20-Mar 11:00 Osuna/Sarabia MEX [27] – Amieva/Bueno ARG [11]

Pool G

Henning/Pfretzschner, L. GER [7] – Mayer/Penberthy ISV [26] [Q] 1-2 (24-22, 17-21, 16-18)

Pedrosa/Campos POR [10] – Smith/Ierna USA [23] 2-1 (15-21, 21-14, 15-8)

20-Mar 10:00 Mayer/Penberthy ISV [26] [Q] – Pedrosa/Campos POR [10]

20-Mar 12:00 Henning/Pfretzschner, L. GER [7] – Smith/Ierna USA [23]

Pool H

Lares/Carlos Andres MEX [8] – Hörl/Grössig AUT [25] 1-2 (22-24, 21-19, 11-15)

Elazar/Cuzmiciov ISR [9] – Bedritis/Rinkevics LAT [24] [Q] 1-2 (21-16, 20-22, 9-15)

20-Mar 10:00 Hörl/Grössig AUT [25] – Bedritis/Rinkevics LAT [24] [Q]

20-Mar 12:00 Lares/Carlos Andres MEX [8] – Elazar/Cuzmiciov ISR [9]

TORNEO FEMMINILE

Qualificazioni: Michel Tosi/Churin ARG [9] – Dunn/McKay CAN [8] 2-0 (21-18, 21-15)

Kinna/Merle FRA [5] – Lindstrom/Castillo USA [12] 0-2 (19-21, 14-21)

Alessandra/Pity BRA [13] – Christ/Neuß GER [4] 0-2 (14-21, 10-21)

Carol/Giulia BRA [11] – Maidhof/Schwarz GER [6] 2-0 (21-17, 21-16)

Tan/Reilly USA [7] – Kramer/Hunt USA [10] 2-0 (21-15, 21-16)

Gironi. Pool A

Scampoli/Bianchi ITA [1] – Cepek/Juarez MEX [32] 2-0 (21-12, 21-10)

Annique/Menia SUI [16] – Pavelková K./Pavelková A. CZE [17] 0-2 (17-21, 19-21)

Scampoli/Bianchi ITA [1] – Pavelková K./Pavelková A. CZE [17] 2-0 (21-19, 25-23)

Cepek/Juarez MEX [32] – Annique/Menia SUI [16] 0-2 (12-21, 8-21)

Pool B

Paul/Kunst GER [2] – Lindstrom/Castillo USA [31] [Q] 2-0 (21-17, 21-15)

Parkkinen/Prihti FIN [15] – Alupei/Vaida ROU [18] [Q] 0-2 (16-21, 13-21)

Paul/Kunst GER [2] – Alupei/Vaida ROU [18] [Q] 2-0 (24-22, 21-17)

Lindstrom/Castillo USA [31] [Q] – Parkkinen/Prihti FIN [15] 1-2 (21-18, 13-21, 9-15)

Pool C

Hughes/Batenhorst USA [3] – Carol/Giulia BRA [30] [Q] 2-0 (21-18, 21-18)

Vergara/González ESP [14] – van Driel/Konink NED [19] 0-2 (18-21, 14-21)

Hughes/Batenhorst USA [3] – van Driel/Konink NED [19] 2-1 (21-18, 15-21, 15-12)

Carol/Giulia BRA [30] [Q] – Vergara/González ESP [14] 0-2 (18-21, 7-21)

Pool D

Van Winkle/Phillips USA [4] – Michel Tosi/Churin ARG [29] [Q] 2-0 (22-20, 21-19)

Paulikiene/Raupelyte LTU [13] – Anderson/Chacon USA [20] 2-0 (21-17, 21-19)

Van Winkle/Phillips USA [4] – Paulikiene/Raupelyte LTU [13] 2-1 (21-19, 20-22, 15-6)

Michel Tosi/Churin ARG [29] [Q] – Anderson/Chacon USA [20] 0-2 (18-21, 15-21)

Pool E

Verena/Thainara BRA [5] – Tan/Reilly USA [28] [Q] 2-1 (20-22, 21-18, 15-12)

Fleming/Alchin AUS [12] – Hollas/Remmelg EST [21] 2-0 (21-18, 21-16)

Verena/Thainara BRA [5] – Fleming/Alchin AUS [12] 0-2 (11-21, 19-21)

Tan/Reilly USA [28] [Q] – Hollas/Remmelg EST [21] 2-1 (21-17, 13-21, 15-9)

Pool F

Yan X./X. Y. Xia CHN [6] – Lunio/Okla POL [27] [Q] 2-1 (21-14, 18-21, 15-9)

Michelle/Corrales PAR [11] [Q] – Urango/Rice USA [22] 0-2 (16-21, 10-21)

Yan X./X. Y. Xia CHN [6] – Urango/Rice USA [22] 0-2 (19-21, 15-21)

Lunio/Okla POL [27] [Q] – Michelle/Corrales PAR [11] [Q] 2-1 (23-21, 18-21, 18-16)

Pool G

Savvy/Newberry USA [7] [Q] – Christ/Neuß GER [26] [Q] 2-0 (21-15, 21-17)

Harward/Hodel USA [10] – Whitmarsh/DeBerg USA [23] [Q] 2-0 (23-21, 21-12)

Savvy/Newberry USA [7] [Q] – Harward/Hodel USA [10] 2-0 (21-15, 21-15)

Christ/Neuß GER [26] [Q] – Whitmarsh/DeBerg USA [23] [Q] 2-0 (22-20, 21-14)

Pool H

Torres/Gutierrez MEX [8] – Kadeliye/Zhou M. L. CHN [25] [Q] 1-2 (21-17, 14-21, 12-15)

Ren/Non JPN [9] – Jiang K. Y./J. Dong CHN [24] [Q] 0-2 (14-21, 18-21)

Torres/Gutierrez MEX [8] – Ren/Non JPN [9] 0-2 (18-21, 20-22)

Kadeliye/Zhou M. L. CHN [25] [Q] – Jiang K. Y./J. Dong CHN [24] [Q] 2-0 (26-24, 21-18)

Sedicesimi di finale: 20-Mar 14:00 Pavelková K./Pavelková A. CZE [17] – Vergara/González ESP [14]

20-Mar 14:00 Jiang K. Y./J. Dong CHN [24] [Q] – Lunio/Okla POL [27] [Q]

20-Mar 14:00 Alupei/Vaida ROU [18] [Q] – Tan/Reilly USA [28] [Q]

20-Mar 14:00 Yan X./X. Y. Xia CHN [6] – Annique/Menia SUI [16]

20-Mar 15:00 Verena/Thainara BRA [5] – Christ/Neuß GER [26] [Q]

20-Mar 15:00 van Driel/Konink NED [19] – Ren/Non JPN [9]

20-Mar 15:00 Paulikiene/Raupelyte LTU [13] – Parkkinen/Prihti FIN [15]

20-Mar 15:00 Harward/Hodel USA [10] – Anderson/Chacon USA [20]