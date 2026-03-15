Beach volley, è un quarto posto che vale per Scampoli/Bianchi a Joao Pessoa. Statunitensi troppo forti per la coppia azzurra

Si chiude con un quarto posto di prestigio l’avventura della coppia italiana composta da Claudia Scampoli e Giada Bianchi nel torneo Elite 16 di Joao Pessoa in Brasile. Troppo forti per le azzurre le due coppie statunitensi che hanno battuto le italiane nella giornata finale del torneo ma, analizzando le quattro coppie nella top 4, sarebbe stata una vera e propria impresa trovare Scampoli/Bianchi sul podio visto che c’erano le campionesse olimpiche Ana Patricia/Duda, le vice-campionesse del mondo Cruz/Brasher (o Nuss/Kloth) e la campionessa del mondo Chang in coppia con Kraft, una delle coppie di punta del movimento statunitense in vista di Los Angeles 2028.

Le azzurre si sono dovute arrendere in semifinale a Cruz/Brasher, che già le avevano battute (ma in modo molto più netto) nel girone preliminare. Bellissimo il primo parziale, che ha visto le azzurre avanti fino al 17-13, roba da stropicciarsi gli occhi. Poi le difese delle statunitensi hanno fatto la differenza nel finale con la rimonta, dal 20-17, grazie a un break di 0-5 che ha permesso alle americane di vincere 20-22. Nel secondo set, passata la paura, le statunitensi sono scattate avanti 6-0 e hanno mantenuto il vantaggio fino al 21-14 conclusivo.

Finale per il terzo posto molto simile alla semifinale per Bianchi/Scampoli che, opposte alle altre statunitensi Cheng/Kraft, hanno giocato un ottimo primo set con una buona partenza (10-6), poi il break negativo di 0-6 (10-12) e il finale giocato punto a punto con il primo set ball annullato alle rivali, che sono riuscite a chiudere al secondo tentativo (22-20). Anche qui secondo set senza storia, con la coppia statunitense che scatta avanti 12-5 e non si fa più avvicinare fino al 21-12 conclusivo.

In campo femminile la vittoria è andata alle statunitensi Cruz/Brasher, che in finale hanno sconfitto 2-0 (21-16, 21-19) le brasiliane Ana Patricia/Duda, che nella seconda semifinale avevano superato 2-0 (21-19, 22-20) le statunitensi Chang/Kraft.

In campo maschile vittoria per i campioni olimpici svedesi Åhman/Hellvig, che in finale hanno sconfitto 2-0 (21-16, 21-18) i sorprendenti francesi Daubas/Aye, mentre sul terzo gradino del podio sono saliti gli statunitensi Crabb/Benesh, che hanno sfruttato il ritiro per infortunio dei brasiliani Evandro/Arthur Lanci.

TORNEO FEMMINILE

Semifinali

Scampoli/Bianchi ITA [11] – Cruz/Brasher USA [2] 0-2 (20-22, 14-21)

Ana Patrícia/Duda BRA [1] – Kraft/Cheng USA [4] 2-0 (21-19, 22-20)

Finale 3. posto

Kraft/Cheng USA [4] – Scampoli/Bianchi ITA [11] 2-0 (22-20, 21-12)

Finale 1. posto

Ana Patrícia/Duda BRA [1] – Cruz/Brasher USA [2] 0-2 (16-21, 19-21)

TORNEO MASCHILE

Quarti di finale

Krattiger/Dillier SUI [8] [Q] – Crabb/Benesh USA [11] 0-2 (17-21, 23-25)

Åhman/Hellvig SWE [3] – Chouikh/Genevieve-Gardoque FRA [9] 2-0 (21-5, 21-16)

Hammarberg/Berger T. AUT [5] – Daubas/Aye, C. FRA [4] 0-2 (19-21, 17-21)

Evandro/Arthur Lanci BRA [1] – Waller/Pristauz AUT [15] [Q] 2-1 (22-20, 18-21, 15-13)

Semifinali

Åhman/Hellvig SWE [3] – Crabb/Benesh USA [11] 2-0 (21-15, 21-17)

Evandro/Arthur Lanci BRA [1] – Daubas/Aye, C. FRA [4] 1-2 (26-28, 21-18, 14-16)

Finale 3. posto

Evandro/Arthur Lanci BRA [1] – Crabb/Benesh USA [11] ritiro (infortunio Team A)

Finale 1. posto

Daubas/Aye, C. FRA [4] – Åhman/Hellvig SWE [3] 0-2 (16-21, 18-21)