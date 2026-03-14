Che impresa di Scampoli/Bianchi nell’Elite 16 di Joao Pessoa! Battute le olandesi Stam/Schoon: sono ai quarti!

Torna il sole sul cielo del beach volley azzurro dopo un avvio di stagione grigio per via dei tanti infortuni che hanno colpito gli specialisti italiani. A portarlo, il sole, sono Claudia Scampoli e Giada Bianchi, che conquistano l’accesso ai quarti di finale dell’Elite 16 di Joao Pessoa, dove nella serata italiana affronteranno la coppia statunitense composta da Savvy e Newberry.

Una vera impresa quella compiuta dalla coppia italiana, che per la seconda volta consecutiva raggiunge i quarti di finale di un torneo di massimo livello (ci era riuscita a dicembre a Itapema), grazie alla vittoria su un binomio sempre difficile da affrontare come quello olandese composto da Stam e Schoon.

La giornata di ieri era iniziata non bene per le azzurre, che avevano perso nettamente 2-0 la sfida per la vittoria del girone contro le statunitensi Cruz/Brasher. Nel primo set le azzurre, dopo un’altalena iniziale con due tentativi di fuga delle americane, si sono trovate sempre a rincorrere ed hanno ceduto con il punteggio di 21-17. Secondo set senza storia, con il successo della coppia statunitense per 21-12, dopo un avvio da incubo (14-4).

Negli ottavi di finale, già conquistati il giorno prima dalla coppia italiana con il doppio successo al debutto, nella notte italiana Scampoli/Bianchi hanno vinto in rimonta la battaglia contro Stam/Schoon, durata quasi un’ora. Nel primo set, avanti 11-7, le azzurre hanno subito un break di 0-4 (11-11) e poi si sono fatte superare nel finale cedendo con il punteggio di 19-21.

Nel secondo set break e contro break in avvio e olandesi avanti fino al 17-19, con le azzurre che hanno piazzato un break di 4-1 e poi si sono imposte ai vantaggi 23-21. Sulle ali dell’entusiasmo la coppia italiana è scattata avanti nel tie-break 8-3, ma le olandesi non si sono perse d’animo ed hanno rimontato punto su punto fino al 12-11. Doppio punto per le azzurre (14-11), doppio punto per le olandesi (14-13) e successo all’ultimo respiro per Scampoli/Bianchi (15-13) che vale l’ingresso ai quarti di finale.

Oggi alle 20.00 ora italiana le azzurre affronteranno le statunitensi Savvy/Newberry, coppia che si è appena formata e composta da due protagoniste assidue del circuito AVP, dotate di ottime qualità tecniche e fisiche e a caccia della loro prima semifinale insieme nel World Tour, esattamente come Scampoli/Bianchi.

Savvy vanta un primo e un secondo posto nel 2022 e 2023, rispettivamente con Megan Kraft a Balikesir nel 2022 e a La Paz con Rodriguez nel 2023, mentre Newberry ha vinto lo scorso anno il Future di apertura della stagione a Mount Maunganui in coppia con Whitmarsh e vanta anche due terzi posti, sempre con Whitmarsh: lo scorso anno a Yucatan e la stagione precedente a Pompano Beach.

TORNEO MASCHILE

Gironi. Pool A

Evandro/Arthur Lanci BRA [1] – Sagstetter, J./Sagstetter, B. GER [24] [Q] 2-0 (21-17, 21-17)

Pedrosa/Campos POR [12] – Schachter/Pickett CAN [13] 1-2 (18-21, 21-16, 5-15)

Evandro/Arthur Lanci BRA [1] – Schachter/Pickett CAN [13] 2-0 (21-16, 21-17)

Pedrosa/Campos POR [12] – Sagstetter, J./Sagstetter, B. GER [24] [Q] 0-2 (20-22, 15-21)

Schachter/Pickett CAN [13] – Sagstetter, J./Sagstetter, B. GER [24] [Q] 2-1 (21-17, 22-24, 15-9)

Evandro/Arthur Lanci BRA [1] – Pedrosa/Campos POR [12] 2-0 (21-13, 21-19)

Pool B

Hölting Nilsson/Andersson, E SWE [2] – Vinicius/Heitor BRA [23] [Q] 2-1 (19-21, 22-20, 15-11)

Crabb/Benesh USA [11] – Carracher/Nicolaidis AUS [14] [Q] 2-0 (21-19, 21-16)

Hölting Nilsson/Andersson, E SWE [2] – Carracher/Nicolaidis AUS [14] [Q] 2-0 (21-16, 22-20)

Crabb/Benesh USA [11] – Vinicius/Heitor BRA [23] [Q] 2-0 (21-9, 21-18)

Carracher/Nicolaidis AUS [14] [Q] – Vinicius/Heitor BRA [23] [Q] 2-1 (26-24, 19-21, 15-13)

Hölting Nilsson/Andersson, E SWE [2] – Crabb/Benesh USA [11] 1-2 (21-19, 18-21, 11-15)

Pool C

Åhman/Hellvig SWE [3] – Caldwell/La Bouliere USA [22] [Q] 2-0 (21-8, 21-15)

George/Saymon BRA [10] – Waller/Pristauz AUT [15] [Q] 1-2 (13-21, 21-15, 14-16)

Åhman/Hellvig SWE [3] – Waller/Pristauz AUT [15] [Q] 2-1 (18-21, 21-17, 19-17)

George/Saymon BRA [10] – Caldwell/La Bouliere USA [22] [Q] 2-1 (23-25, 21-16, 15-7)

Waller/Pristauz AUT [15] [Q] – Caldwell/La Bouliere USA [22] [Q] 2-0 (21-12, 22-20)

Åhman/Hellvig SWE [3] – George/Saymon BRA [10] 2-0 (21-13, 23-21)

Pool D

Daubas/Aye, C. FRA [4] – Bedritis/Rinkevics LAT [21] [Q] 2-0 (21-19, 21-18)

Chouikh/Genevieve-Gardoque FRA [9] – Arthur/Adrielson BRA [16] 2-0 (21-19, 21-14)

Chouikh/Genevieve-Gardoque FRA [9] – Bedritis/Rinkevics LAT [21] [Q] 2-0 (21-17, 21-18)

Daubas/Aye, C. FRA [4] – Arthur/Adrielson BRA [16] 2-1 (22-24, 21-8, 15-9)

Arthur/Adrielson BRA [16] – Bedritis/Rinkevics LAT [21] [Q] 2-0 (21-15, 21-16)

Daubas/Aye, C. FRA [4] – Chouikh/Genevieve-Gardoque FRA [9] 2-0 (21-19, 21-16)

Pool E

Krattiger/Dillier SUI [8] [Q] – Adelmo/Mateus BRA [17] [Q] 2-1 (21-16, 16-21, 15-6)

Hammarberg/Berger T. AUT [5] – Just/Wüst GER [20] [Q] 2-1 (16-21, 21-19, 15-8)

Krattiger/Dillier SUI [8] [Q] – Just/Wüst GER [20] [Q] 2-0 (21-14, 24-22)

Hammarberg/Berger T. AUT [5] – Adelmo/Mateus BRA [17] [Q] 2-1 (21-19, 16-21, 15-8)

Adelmo/Mateus BRA [17] [Q] – Just/Wüst GER [20] [Q] 2-0 (22-20, 21-17)

Hammarberg/Berger T. AUT [5] – Krattiger/Dillier SUI [8] [Q] 2-0 (21-16, 21-18)

Pool F

Capogrosso N./Capogrosso T. ARG [6] [Q] – Vitor Felipe/Felipe Alves BRA [19] [Q] 1-2 (21-19, 18-21, 11-15)

Evans/Budinger USA [7] – Crabb Tr./Harrison USA [18] [Q] 1-2 (21-15, 19-21, 7-15)

Capogrosso N./Capogrosso T. ARG [6] [Q] – Crabb Tr./Harrison USA [18] [Q] 1-2 (19-21, 21-19, 14-16)

Evans/Budinger USA [7] – Vitor Felipe/Felipe Alves BRA [19] [Q] 2-1 (21-13, 20-22, 21-19)

Crabb Tr./Harrison USA [18] [Q] – Vitor Felipe/Felipe Alves BRA [19] [Q] 2-1 (21-14, 19-21, 15-12)

Capogrosso N./Capogrosso T. ARG [6] [Q] – Evans/Budinger USA [7] 2-0 (21-19, 21-18)

Lucky 14-Mar 10:00 Sagstetter, J./Sagstetter, B. GER [24] [Q] – Carracher/Nicolaidis AUS [14] [Q]

14-Mar 10:00 Arthur/Adrielson BRA [16] – George/Saymon BRA [10]

Lucky losers: 14-Mar 10:00 Sagstetter, J./Sagstetter, B. GER [24] [Q] – Carracher/Nicolaidis AUS [14] [Q]

14-Mar 10:00 Arthur/Adrielson BRA [16] – George/Saymon BRA [10]

Ottavi di finale: 14-Mar 11:00 Schachter/Pickett CAN [13] – Krattiger/Dillier SUI [8] [Q]

14-Mar 11:00 Chouikh/Genevieve-Gardoque FRA [9] – Crabb Tr./Harrison USA [18] [Q]

14-Mar 11:00 Åhman/Hellvig SWE [3] – Adelmo/Mateus BRA [17] [Q]

14-Mar 12:00 Capogrosso N./Capogrosso T. ARG [6] [Q] – Daubas/Aye, C. FRA [4]

14-Mar 12:00 Hammarberg/Berger T. AUT [5] – Evans/Budinger USA [7]

14-Mar 12:00 Waller/Pristauz AUT [15] [Q] – Hölting Nilsson/Andersson, E SWE [2]

14-Mar 13:00 Crabb/Benesh USA [11] – Draw

14-Mar 13:00 Evandro/Arthur Lanci BRA [1] – Draw

TORNEO FEMMINILE

Gironi. Pool A

Ana Patrícia/Duda BRA [1] – Tan/Svenssohn USA [24] [Q] 2-0 (21-16, 21-14)

Paul/Kunst GER [12] – Van Winkle/Phillips USA [13] [Q] 2-0 (21-16, 21-17)

Ana Patrícia/Duda BRA [1] – Van Winkle/Phillips USA [13] [Q] 2-1 (21-14, 19-21, 15-9)

Paul/Kunst GER [12] – Tan/Svenssohn USA [24] [Q] 2-0 (21-11, 21-17)

Van Winkle/Phillips USA [13] [Q] – Tan/Svenssohn USA [24] [Q] 2-0 (21-13, 21-12)

Ana Patrícia/Duda BRA [1] – Paul/Kunst GER [12] 1-2 (21-15, 16-21, 10-15)

Pool B

Cruz/Brasher USA [2] – Bisgaard/Høg DEN [23] [Q] 2-0 (21-18, 21-18)

Scampoli/Bianchi ITA [11] – Verena/Thainara BRA [14] 2-0 (22-20, 21-13)

Cruz/Brasher USA [2] – Verena/Thainara BRA [14] 2-1 (19-21, 22-20, 15-11)

Scampoli/Bianchi ITA [11] – Bisgaard/Høg DEN [23] [Q] 2-0 (24-22, 22-20)

Verena/Thainara BRA [14] – Bisgaard/Høg DEN [23] [Q] 2-1 (17-21, 21-12, 15-12)

Cruz/Brasher USA [2] – Scampoli/Bianchi ITA [11] 2-0 (21-18, 21-12)

Pool C

Tina/Anastasija LAT [3] – Savvy/Newberry USA [22] [Q] 1-2 (18-21, 22-20, 10-15)

Ferch/Van Gunst USA [10] – Kyce/Simonetti BRA [15] 2-1 (21-14, 16-21, 15-11)

Tina/Anastasija LAT [3] – Kyce/Simonetti BRA [15] 2-0 (21-13, 22-20)

Ferch/Van Gunst USA [10] – Savvy/Newberry USA [22] [Q] 0-2 (14-21, 13-21)

Kyce/Simonetti BRA [15] – Savvy/Newberry USA [22] [Q] 1-2 (11-21, 24-22, 9-15)

Tina/Anastasija LAT [3] – Ferch/Van Gunst USA [10] 2-1 (17-21, 21-13, 15-13)

Pool D

Kraft/Cheng USA [4] – Michelle/Corrales PAR [21] [Q] 2-0 (21-18, 21-17)

Taiana Lima/Talita BRA [9] – Harward/Hodel USA [16] [Q] 2-1 (21-16, 13-21, 15-13)

Kraft/Cheng USA [4] – Harward/Hodel USA [16] [Q] 2-0 (21-19, 21-11)

Taiana Lima/Talita BRA [9] – Michelle/Corrales PAR [21] [Q] 0-2 (17-21, 18-21)

Harward/Hodel USA [16] [Q] – Michelle/Corrales PAR [21] [Q] 0-2 (12-21, 19-21)

Kraft/Cheng USA [4] – Taiana Lima/Talita BRA [9] 2-0 (21-15, 21-12)

Pool E

Thamela/Victoria BRA [5] – Bukovec/Monkhouse CAN [20] [Q] 2-1 (19-21, 21-15, 15-13)

Kylie/Maixnerova CZE [8] – Vieira/Chamereau FRA [17] [Q] 1-2 (21-18, 19-21, 7-15)

Thamela/Victoria BRA [5] – Vieira/Chamereau FRA [17] [Q] 1-2 (21-9, 11-21, 10-15)

Kylie/Maixnerova CZE [8] – Bukovec/Monkhouse CAN [20] [Q] 1-2 (21-12, 18-21, 10-15)

Vieira/Chamereau FRA [17] [Q] – Bukovec/Monkhouse CAN [20] [Q] 2-0 (21-14, 21-11)

Thamela/Victoria BRA [5] – Kylie/Maixnerova CZE [8] 2-0 (21-19, 21-15)

Pool F

Müller/Tillmann GER [6] – Carol Horta/Elize Maia BRA [19] [Q] 2-1 (18-21, 21-15, 15-11)

Stam/Schoon NED [7] – Ievute/Kliokmanaite LTU [18] [Q] 2-0 (21-14, 21-19)

Müller/Tillmann GER [6] – Ievute/Kliokmanaite LTU [18] [Q] 1-2 (18-21, 21-18, 8-15)

Stam/Schoon NED [7] – Carol Horta/Elize Maia BRA [19] [Q] 2-0 (21-19, 21-17)

Ievute/Kliokmanaite LTU [18] [Q] – Carol Horta/Elize Maia BRA [19] [Q] 0-2 (19-21, 25-27)

Müller/Tillmann GER [6] – Stam/Schoon NED [7] 1-2 (21-23, 24-22, 12-15)

Lucky Losers: Bukovec/Monkhouse CAN [20] [Q] – Ferch/Van Gunst USA [10] 1-2 (20-22, 21-14, 14-16)

Verena/Thainara BRA [14] – Taiana Lima/Talita BRA [9] 0-2 (18-21, 15-21)

Ottavi di finale: Ievute/Kliokmanaite LTU [18] [Q] – Thamela/Victoria BRA [5] 0-2 (13-21, 21-23)

Van Winkle/Phillips USA [13] [Q] – Kraft/Cheng USA [4] 0-2 (13-21, 16-21)

Vieira/Chamereau FRA [17] [Q] – Michelle/Corrales PAR [21] [Q] 1-2 (21-16, 19-21, 9-15)

Tina/Anastasija LAT [3] – Ana Patrícia/Duda BRA [1] 0-2 (13-21, 14-21)

Scampoli/Bianchi ITA [11] – Stam/Schoon NED [7] 2-1 (19-21, 23-21, 15-13)

Savvy/Newberry USA [22] [Q] – Müller/Tillmann GER [6] 2-1 (21-19, 17-21, 15-5)

Paul/Kunst GER [12] – Ferch/Van Gunst USA [10] 1-2 (21-18, 16-21, 11-15)

Cruz/Brasher USA [2] – Taiana Lima/Talita BRA [9] Injury Team B

Quarti di finale

14-Mar 16:00 Savvy/Newberry USA [22] [Q] – Scampoli/Bianchi ITA [11]

14-Mar 17:00 Thamela/Victoria BRA [5] – Cruz/Brasher USA [2]

14-Mar 18:00 Michelle/Corrales PAR [21] [Q] – Kraft/Cheng USA [4]

14-Mar 18:00 Ferch/Van Gunst USA [10] – Ana Patrícia/Duda BRA [1]