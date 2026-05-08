Beach volley, azzurri avanti nel Future di Madrid: doppio pass per gli ottavi

Il Futures di Madrid prosegue nel segno degli azzurri, con due coppie italiane capaci di superare la fase a gironi e conquistare un posto negli ottavi di finale. Indicazioni interessanti soprattutto da Daniele Lupo, al ritorno nel circuito internazionale, e da una coppia in crescita come Andreatta/Acerbi.

Nel Pool A il percorso di Krumins/Lupo è stato complicato ma positivo. All’esordio è arrivata una sconfitta al tie-break contro i padroni di casa Huerta/Gavira (16-21, 21-18, 17-15), al termine di una sfida giocata punto a punto in cui gli azzurri hanno dimostrato di poter reggere il livello dei migliori. Determinante, però, la reazione nel secondo match contro gli austriaci Sponer/Petutschnig: dopo aver ceduto il primo set, Lupo e compagno hanno cambiato marcia imponendosi 2-1 (17-21, 24-22, 15-10) con grande lucidità nei momenti chiave. Un successo che vale il passaggio del turno e conferma segnali incoraggianti per una coppia ancora in fase di costruzione.

Nel Pool D percorso altalenante ma efficace per Andreatta/Acerbi. Il debutto contro gli spagnoli Moreno/Sanfélix ha visto gli italiani cedere in due set (21-18, 21-17), pagando qualche imprecisione nei momenti decisivi. La reazione non si è fatta attendere: nella seconda sfida contro gli svizzeri Breer/Kälin, gli azzurri hanno offerto una prestazione solida, imponendosi 2-0 (21-18, 21-18) e conquistando così l’accesso alla fase a eliminazione diretta.

Ora l’attenzione si sposta sugli ottavi di finale, dove entrambe le coppie italiane saranno impegnate nella mattinata. Krumins/Lupo affronteranno i greci Ntallas/Chatzinikolaou, provenienti dalle qualificazioni e già protagonisti di un percorso brillante nel girone. Si tratta di una sfida aperta, in cui l’esperienza di Lupo potrebbe fare la differenza, soprattutto nei momenti più delicati.

Più complicato, sulla carta, l’impegno di Andreatta/Acerbi, che se la vedranno con gli olandesi Sonneville/Groenewold, testa di serie numero due. Gli azzurri dovranno alzare il livello rispetto alle gare del girone, cercando maggiore incisività al servizio e continuità in cambio palla per provare a sorprendere una coppia molto solida.